足智夏令營｜世冠盃4強　富明尼斯煞車開下盤

世冠盃轉眼來到4強階段，英超勁旅車路士將硬撼巴西代表富明尼斯。富明尼斯在老將堤亞高施華帶領下，防線固若金湯；這名巴西中堅今仗倒戈，將是舊主闖入決賽的攔路虎。

（球賽編號：FB3135，7月9日 03:00開賽，DAZN直播）



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堤亞高施華（Thiago Silva）今年已屆40歲，去年完季後離開車路士，重返母會富明尼斯，即助球隊從榜尾回升到中游，今年巴甲更帶領球隊進佔第6位，他在防線的表現依然可靠。

堤亞高施華雖已屆40歲，但仍是富尼明斯防線的領軍人物。（Getty Images）

富明尼斯在今屆世冠盃亦表現不俗，暫時取得3勝2和未輸過，包括16強2：0輕取國際米蘭，上仗則以2：1淘汰沙特「黑馬」希拉爾；而且，這5場有3場不失一球，足見防守力之強。

至於車路士在8強則以2：1力挫另一支巴西隊伍彭美拉斯，其中主將高爾彭馬（Cole Palmer）重拾佳態，近兩場交出1入球1助攻，今仗同樣是球隊的進攻重心。

車路士今仗有前鋒利安戴納及中堅利維高維爾停賽，富明尼斯亦有中堅祖安費迪斯及中場馬圖斯馬天利尼「坐波監」，各損兵力下，法定時間很有機會打和，但如果戰至加時或互射12碼階段，較年輕的「藍戰士」勝算較高。

高爾彭馬近兩仗重拾狀態，為車路士交出一入球一助攻。（Getty Images）

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