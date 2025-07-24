劍擊世錦賽｜港將一年內接連稱霸奧運世錦　世界級實力非偶然

港隊花劍代表蔡俊彥（Ryan）在世界劍擊錦標賽稱霸男子花劍，成為香港史上首位劍擊世界冠軍。香港劍擊隊近年佳績頻頻，奧運金牌、世界冠軍盡是港將的囊中物，在含金量十足的大賽也有能力稱霸。



蔡俊彥在世界錦標賽封王。（中國香港劍擊總會圖片）

劍擊世錦賽｜蔡俊彥膺世界冠軍 成港隊首人 勇挫俄劍手締歷史

蔡俊彥在世界錦標賽過關斬將，決賽以15：9力挫來自俄羅斯的中立運動員保路達捷夫（Kirill BORODACHEV），成為香港首人站上世錦賽最高一級。香港兩大花劍星將張家朗與蔡俊彥，一年時間內囊括奧運金牌及世界冠軍。

香港歷來的4面奧運金牌中，劍擊佔當中3面。奧運爭金難，爭資格更難，只要取得團體入場券，即可同時擁有3個個人賽資格，而派人由所屬國家或地區決定，其餘個人位置由世界排名及資格賽決出，換言之世界排名高不等於一定能夠參賽，加上奧運會四年一度，是不少運動員夢寐以求的舞台。

蔡俊彥如今在世界錦標賽登頂，世錦賽奪冠究竟有多難？世錦賽是劍擊界最高榮譽，除了奧運年外每年舉辦，並不像平時的世界盃、大獎賽般，每個參賽地區可派12名劍手，在世錦賽只可最多派出4名劍手，為了爭逐世界冠軍殊榮，當然是派出最強的劍手。以今年的世錦賽男子花劍為例，世界前20名僅得一人缺陣，強手雲集。

蔡俊彥在世錦賽曾擊敗世界第三及第五的意大利劍手。（中國香港劍擊總會圖片）

在今年男子花劍162人中脫穎而出，成為世界冠軍，首先要獲得正賽圈資格，世界前16名劍手直接晉級，其餘名額由資格賽決出，然後在正賽圈連贏6場淘汰賽，即可登頂。蔡俊彥的世界冠軍之路，連挫世界排名第3的馬奇（Filippo Macchi）與第5的比安奇（Guillaume Bianchi），就算其他排名較低的劍手，也沒有一場是容易應付。

就算世界錦標賽的變數不及世界盃、大獎賽，但「世界冠軍」四字帶來的壓力，使世錦賽與眾不同。世錦賽是每季的壓軸一戰，亦是焦點所在，不少強手以世界冠軍為全季目標，劍手們也是有備以來，勝負分野就是取決於心理上，如何應付壓力、期望等。蔡俊彥今次在世錦賽表現沉着，偶爾也有招牌的衝前進攻，得分率比以往高，可見他的心理質素提升不少。

蔡俊彥。（FIE圖片）

香港劍擊近年變頒獎台常客 連贏大賽證實力

劍擊港將近年不時登上國際大賽的頒獎台，香港隊以往大多數在亞洲錦標賽或青少年賽事中揚威，直至江旻憓在2014年踏上世界盃頒獎台，她與張家朗、蔡俊彥等「新一代」冒起，港將獲獎的機會愈來愈多，維持每年有一、兩面獎牌。

直至2019年，江旻憓在年初連贏兩站世界盃；張家朗兩個月內兩登頒獎台，蔡俊彥首次獲得國際賽獎牌，香港隊全年國際賽拿下2金1銀2銅，還有港隊男花俄羅斯聖彼得堡站世界盃團體賽摘銀，江旻憓同時首度殺入世錦賽四強，當年無疑是香港隊大躍進的一年。

張家朗是兩屆奧運金牌得主。（FIE圖片）

港隊男花在新冠疫情停擺前，在埃及開羅站世界盃再闖四強，穩奪東京奧運團體入場券，為往後歷史埋下伏線。東京奧運延後一年，張家朗在個人賽大爆發，首奪奧運金牌，劍擊一夜之間走進港人眼簾，港隊戰績繼續穩步上揚，張家朗、蔡俊彥、江旻憓仍然是頒獎台的常客。

來到上年夏天的巴黎奧運，劍擊不再是「金牌」項目，而是「雙金」項目，江旻憓與張家朗攜手奪金，香港歷來的4面奧運金牌中，劍擊佔當中3面。奧運金牌、世界冠軍、亞洲冠軍、世界盃及大獎賽冠軍等個人賽殊榮，已經是香港隊的囊中物，同時證明香港劍擊的實力。