乒乓︱樊振東巴黎奧運奪金周年又跟他在一起　最強對手德國變隊友

2024年8月4日，樊振東在巴黎擊敗瑞典球手莫利加特（Truls Möregårdh），贏得奧運乒乓男單金牌。一年後的同一天，這位中國乒乓球名將再次跟莫利加特在一起。



莫利加特上載與樊振東的合照。（IG）

樊振東巴黎奧運奪金周年跟他「撐枱腳」

樊振東早前代表上海地產集團隊參與中國乒超聯賽首兩階段後，前往德國加盟德甲球會薩爾布呂肯（1. FC Saarbrücken TT）。昔日曾有多位中國球手效力這間球會，已轉任教練的高禮澤以及「香港一哥」黃鎮廷兩代香港代表，亦曾外流到薩爾布呂肯打波。

「六角形戰士」莫利加特目前正效力薩爾布呂肯，他特別在8月4日在社交媒體發帖文，上載包括跟樊振東一起進餐的4張合照並說，「一年前，我們在奧運決賽分享球桌，今天我們分享回憶以及在餐桌暢懷大笑」，他說了兩個table，從球桌到餐桌見證二人友誼昇華，他標示了樊振東的IG帳戶並稱：「我的朋友，很開心再次跟你會面」。

2024年8月4日，樊振東在巴黎擊敗瑞典球手莫利加特（Truls Möregårdh），贏得奧運乒乓男單金牌。（Getty Images）

巴黎奧運前早在淵源

二人在一間西餐廳用膳，似乎未有其他同行者，樊振東在奧運奪金一周年這個特別日子選擇跟莫利加特「撐枱腳」，可見二人交情非淺。

23歲的莫利加特年少成名，他與樊振東早在巴黎奧運前已曾交手，2019年只得17歲的莫利加特以非種子球手身份一路過關勇闖決賽，當時的對手正是樊振東。即使以0：4落敗，莫利加特持續成長為世界前列球手，並因手握一塊六角形球拍而被封為「六角形戰士」。

樊振東與莫利加特在奧運頒獎台上。（Getty Images）

樊振東與「六角形戰士」對手變隊友

巴黎奧運是他的成名作——32強淘汰頭號種子王楚欽，之後又是一路過關晉身決賽，面對樊振東先取首局，終以1：4敗陣獲銀牌。他同時帶領瑞典隊取得男子團體賽銀牌，一口氣摘下兩面銀牌。如今這位最強對手成為樊振東的球會隊友，可望繼續彼此學習和成長。

樊振東早前在訪問中流露對國內「飯圈」亂象的不滿，曾有狂迷突襲他入住的酒店房間，即使當時他並未在房內，事件對他留下陰影，並在微博抒發感受：「有些話藏在心裏很久，只想說給真正熱愛體育、尊重競技的人聽。一路走來，我始終把熱愛當作信仰，也努力守護自己的人生。但那些以『愛』之名做出傷害的人，他們傷害的，從來不只是運動員本人，甚至殃及我們的隊伍、隊友、朋友、家人。直至今日，我依然無法釋懷， 也依然認為，他們不該出現在這個本應純粹的地方。體育，不該淪為飯圈的戰場。它屬於熱愛、激情、堅持與團結。願賽場回歸真實與熱血，願每一份努力都被善意守護，願真正熱愛體育的人，迎來清朗的明天。」

樊振東在《鳳凰衛視》訪問中首度談及退出世界排名以來種種風波。

到德國重新出發

自此酒店事件後，樊振東比賽期間基本上都把自己關在房內，連往飯堂吃飯也擔心遭偷拍。可是2023年開始的新排名制度，球手在頻密出賽的壓力下，不得不持續曝露在公眾視野，為他帶來巨大心理壓力，曾感到「很崩潰很無助」。他在奧運會後，淡出國際賽場，他在早前的訪問中表示：「暫時肯定回不了國家隊，自己沒有那麼大的能力，也承受不了那麼大的壓力」。

到德國展開新生活，成為德甲球會薩爾布呂肯一員，樊振東出發前已流露很渴望在德國生活和打波，十分期待歐洲之旅，如今還獲得莫利加特當嚮導，相信很快便能適應新環境。