乒乓︱樊振東返國家隊無期：我沒有那麼大能力　親述與劉國梁關係

中國乒乓球名將樊振東，自從去年底退出世界排名開始，一舉一動都備受關注，連帶勾起劉國梁在國際乒聯（ITTF）、世界乒乓球職業大聯盟（WTT）及中國乒協「一人分飾三角」的矛盾。隨着劉國梁今年4月辭任中國乒協主席，由與樊振東關係密切的王勵勤上台，球迷一直期待「小胖」重返國家隊的一天。

經過大半年，樊振東終於在《鳳凰衛視》的訪問中首度談及種種風波，談到與劉國梁的關係，並表明目前「沒有能力」重返國家隊。



樊振東在《鳳凰衛視》訪問中首度談及退出世界排名以來種種風波。

持續纏擾樊振東的一件事

樊振東在微博轉載這個長達26分鐘的訪問，並發文批評「飯圈文化」：「有些話藏在心裏很久，只想說給真正熱愛體育、尊重競技的人聽。一路走來，我始終把熱愛當作信仰，也努力守護自己的人生。但那些以『愛』之名做出傷害的人，他們傷害的，從來不只是運動員本人，甚至殃及我們的隊伍、隊友、朋友、家人。直至今日，我依然無法釋懷， 也依然認為，他們不該出現在這個本應純粹的地方。體育，不該淪為飯圈的戰場。它屬於熱愛、激情、堅持與團結。願賽場回歸真實與熱血，願每一份努力都被善意守護，願真正熱愛體育的人，迎來清朗的明天。」

這位奧運3金得主談到受球迷過度關注的困擾，由東京奧運後開始，「一開始是在公開場合，比如機場或訓練基地門口，突然多了很多拍照的人。你會發現你上熱搜的次數也變多了，剛開始你會覺得是影響力大了，但慢慢你會發現，這並不是一個正常的現像。」

他指出，最崩潰的一刻是2023年有陌生人進入他的酒店房間，「當時我不在房間，他是通過一些不法手段辦出我的房卡進入房間的……我沒想到作為一名運動員，還需要去應對這樣的困擾。」事發後他立即報警，即使那次無實質傷害，後遺症影響深遠，「之後我對人多的場合會本能地害怕，在比賽期間住酒店，也會擔心有人進入房間。」

樊振東近日在中國乒超聯賽表現勇猛。（Getty Images）

無法離開壓力環境 「很崩潰很無助」

自此之後，他比賽期間如非必要外出，基本上都把自己關在房內，連往飯堂吃飯也擔心遭偷拍。可是2023年開始的新排名制度，球手在頻密出賽的壓力下，不得不持續曝露在公眾視野，為他帶來巨大心理壓力。

「我現在能回想起來有很多非正常的輸球。比如說2：0領先，在場上突然就失控了，突然不滿意了。那種不滿意是很莫名的，可能突然有一個球或者相機快門聲闖入我的耳朵，我就感覺不想在這待着，想趕緊回到一個我感覺會舒服、安全的環境裏，但是發現自己又無法離開，真的是很崩潰很無助。」

樊振東代表上海地產出戰乒超第二階段。（Getty Images/資料圖片）

嚴重內耗加上網暴 「那個階段現在自己都不願意去回憶」

他表示，備戰巴黎奧運壓力很大，「不管是為國家還是為自己，都想去展現自己的一份能力，貢獻自己的一份力量，但網暴或者一些有組織的飯圈行為給你的壓力又是空前的，很多比賽你必須要去參加，而且積分很重要。每一站打得都很差，但是每一站都要去打，進入了一個嚴重內耗的階段，那個階段現在自己都不願意去回憶。」

「他們不會關注你賽場上的表現，而是熱衷炒作一些場外的話題。那些陰謀論、無中生有的說法，通過多個賬號統一發布文案，形成高熱度傳播。」樊振東認為，這種網絡輿論背後可能存在有組織操作，甚至涉及經濟利益。最無奈的是，就算在巴黎奧運後退出多項比賽，輿論依然未停，「我明明沒有參賽，討論熱度依舊沒下來，討論更是從比賽的輸贏變成為什麼不參賽，每一次退賽都會引發一輪新的討論，這讓我非常困惑。」

樊振東在訪問中提到與劉國梁關係。

親述與劉國梁之間關係

而樊振東早前公布將前往德國打球，亦引發不少想法。事實上，部分人士為他抱不平，指他曾持續受到劉國梁領導的中國乒協打壓，也令人關注他與劉國梁之間的關係，樊振東親自闢謠，「在奧運會後，我就跟劉國梁主席溝通了，我說我想去歐洲打聯賽，當時他也是很支持。因為打完奧運會已經8月份了，歐洲的聯賽報名時間已經過了，所以在那個時候就沒有成行。」

「剛打完奧運會回來跟他們說這些，其實是非常不容易的一件事情，他們願意站在我的角度去思考問題，不是誰都可以做到的。還有上海隊的領導和教練，對我的支持包括一些實際的幫助，不管缺少了大家哪一方面的支持，都是無法達到自己的想法的。」樊振東一番話直接、間接說明，他與劉國梁之間的工作關係基本上並無不妥。

樊振東自稱目前無能力回到國家隊。（Getty Images）

回歸國家隊無期 「我沒有那麼大能力」

至於球迷最關心他何時重返國家隊，樊振東說，奧運會後淡出賽場是因為「確實想好好調整一下」，巴黎奧運周期他給自己的心理壓力太大，甚至有點想逃避參賽的心態。他坦言，「暫時肯定回不了國家隊，自己沒有那麼大的能力，也承受不了那麼大的壓力」。

樊振東近日代表上海地產集團隊參與中國乒超聯賽首兩階段，之後便會前往德國，加盟德甲球會薩爾布呂肯（1. FC Saarbrücken TT），他早前流露很渴望在德國生活和打波，十分期待歐洲之旅，希望他出國離開「飯圈」亂象之後，可重新好好享受私隱和乒乓球的樂趣。