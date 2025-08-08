西甲｜巴塞隆拿剝奪達史特根隊長職位　聲明：教練組一致同意

巴塞隆拿昨日（7日）宣布，因紀律程序暫時剝奪德國門將達史特根（Marc-André ter Stegen）的一隊隊長職務。據報，他拒絕授權球會向西甲提交其醫療資料，導致球會無法引用「長期傷患條款」釋放薪金空間，以註冊包括門將祖安加西亞（Joan Garcia）及借自曼聯的拉舒福特（Marcus Rashford）等新援，雙方關係因此急轉直下。



巴塞聲明表示：「根據對球員達史特根展開的紀律程序，在此事最終解決之前，經球會、體育部門及教練組一致同意，決定暫時撤銷其一隊隊長身份。此期間，現任副隊長朗奴阿拿奧祖（Ronald Araujo）將履行第一隊長職務。」

達史特根去季仍以隊長身份捧起西班牙盃。（資料圖片／Getty Images）

33歲的達史特根自2014年由慕遜加柏加盟，已為巴塞上陣逾400場，奪得過1次歐聯及6次西甲冠軍。他上次上陣是在6月代表德國比賽，並於7月底接受背部手術，令球會難以將他賣走；至於其本人宣稱休戰3個月，亦與球會期望的4個月以上時間不符。

西甲｜達史特根拒簽醫療報告 距離開季11日 巴塞註冊新援遇阻力

維拉利爾爭議下簽入湯馬士柏迪

同日，另一西甲球會維拉利爾宣布簽下前阿仙奴中場湯馬士柏迪（Thomas Partey）。柏迪在合約期滿後離隊，目前涉及在英國5項強姦及1項性侵的刑事指控，球員否認全部指控。維拉利爾聲明強調，會尊重無罪推定原則，並在司法程序結束後再作評估。