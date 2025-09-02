冰球｜U14港隊全國賽奪亞 冀助備戰明年世錦賽

繼U18及U16早前在全國賽取得佳績後，中國香港U14冰球隊於山東威海舉行的2025年全國青少年男子冰球錦標賽（U14），於12支參賽球隊中，奪得亞軍，延續優異戰績。



港隊在全國青少年冰球錦標賽（U14）奪得亞軍。（冰總提供）

今次賽事除了有中國香港參予外，還有來自北京、天津、內蒙古、黑龍江、上海、山東及武漢等共12支代表隊參賽，8天賽程合共展開38場對壘，另外各隊亦要接受冰上技能及體能測試，再綜合兩部份成績定出名次。

U14港隊在今次比賽表現出色，包括：17：0天津、3：1上海、4：1齊齊哈爾、3：1哈爾濱及3：1北京冰協，6場之中，僅對最強對手北京市時以3：4落敗。至於測試方面，港隊總分排第4，落後於北京市、北京冰協及上海市。不過，綜合比賽戰績及測試得分後，U14港隊最後壓過北京冰協及上海市，獲得第2名。北京市則在戰績及測試皆名列第一，順理成章取得總冠軍。

港隊早於今年7月在北京延慶舉行的U18全國青少年冰球賽，勇奪季軍；U16港隊則在8月於哈爾濱舉行的全國賽，摘下亞軍，這次則輪到U14港隊接力締造佳績。

中國香港冰球總會主席陳恩永表示：「U14及U16的球員是兩年之後U18世錦賽主要骨幹，他們需要更多參加國際大賽，提升水平，而U系列青少年全國賽正正是一個很好的平台，讓港隊選手繼續成長，以備戰世錦賽。 」

港隊在全國青少年冰球錦標賽（U14）奪得亞軍。（冰總提供）

陳恩永又提及明年香港主辦的冰球世錦賽，「適逢香港將於明年三、四月舉辦世錦賽，除了球員水平以外，內地一直從場地管理及賽事統籌等都非常成熟，我們希望借鏡內地冰球發展，提升自身舉辦國際性賽事的管理水平」，他續道：「特首於去年施政報告中提到，期望運動發更趨專業化及盛事化，特別是過去幾年內地重點推廣冰上運動，從比賽場地到球賽管理等，都比香港成熟，值得我們學習。」