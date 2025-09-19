國足招聘新主帥明日截止　前金球獎得主報名　目標參戰2030世界盃

中國足協在月初公開招聘新主帥，明日（20日）截止，消息指意大利名將簡拿華路（Fabio Cannavaro）及現任烏茲別克主帥卡柏迪斯（Timur Kapadze）等已經報名。



中國足協公開招聘新主帥。（資料圖片/袁志浩攝）

國足在2026世界盃亞洲區外圍賽第三圈止步，老帥伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯伊萬科維奇）離開後，由U20教練祖積域（Dejan Đurđević，內地譯：久爾傑維奇）暫代領軍，曾帶隊出戰東亞錦標賽並獲得季軍。

簡拿華路有意執教國足。（資料圖片/Getty Images）

根據中國足協的招聘公告，新帥的主要任務是提升球隊水平及世界排名，並以出戰2030年世界盃為目標。內地媒體《直播吧》透露，曾在內地發展多年的簡拿華路已經報名，他曾在2017年起執教廣州恒大4年，並在2019年短暫兼任國足主帥，惟個多月後便宣布離任。

中國足協公開招聘新主帥。（網上圖片）

至於率領烏茲別克首度殺入決賽周的卡柏迪斯，據悉則是獲推薦參加今次招聘，相關資料亦已經提交中國足協。其他曾公開宣布有意競逐國足主帥的，還有曾率領上海上港奪得中超冠軍的西班牙籍教練Javier Pereira及前浙江主帥Jordi Vinyals等。