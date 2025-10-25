MLB世界大賽｜大谷翔平開轟無助道奇取勝 山本由伸次戰先發撼王牌

一支全壘打卻未能令大谷翔平成為道奇的英雄，反而他在首局首打席被藍鳥22歲投手耶沙維治（Trey Yesavage）的招牌指叉球三振出局，令藍鳥主場Rogers Centre氣氛迅即炸裂，成為今年MLB世界大賽首戰的經典畫面。

道奇今早以4：11落敗，在7場4勝的世界大賽中先落後0：1。日本投手山本由伸明天（25日）擔任先發，藍鳥則以王牌投手古斯文（Kevin Gausman）掛帥。根據MLB統計，在2-3-2賽制的季後賽中，第一場取勝的主場隊伍，102次裏有69次最終取勝，勝率達67.6%，這項數據明顯對道奇非常不利。



世界大賽首戰以藍鳥大勝11：4告終。6局下牛棚「放火」成為道奇落敗關鍵，他們此局失掉9分，加上王牌先發史奈爾（Blake Snell）在4局下被Daulton Varsho轟出兩分炮，今季首度被左打者擊出全壘打，道奇全場失掉11分，即使靴南迪斯（Enrique Hernández）和「影帝」史密夫分別在2局上和3局上各取1分，大谷翔平在7局上面對藍鳥投手費沙（Braydon Fisher）的曲球轟出右外野兩分砲，道奇最終亦難逃一敗，在7場4勝的世界大賽中落後場數0：1。

大谷翔平（右）首局首打席被耶沙維治（左）三振出局。（Getty Images）

大谷自上一輪的國聯冠軍戰第四場怒轟三支全壘打後，仍然保持火熱手感，今場的全壘打是他在今年季後賽的第六支全壘打，也是繼前輩松井壽喜之後，第二個在世界大賽打出全壘打的日本球員。

大谷翔平擊出兩分全壘打。（Getty Images）

不過，他的全壘打卻不及首局首打席被藍鳥先發耶沙維治三振出局那樣令人「難忘」。大谷兩年前轉會時選擇加盟道奇而放棄藍鳥的合約，傷透不少藍鳥球迷的心，今仗他站上打擊區時，全場球迷狂噓，不少人高呼「我們不需要大谷」。藍鳥先發耶沙維治接連投出4個速球，造成兩好兩壞，第五球耶沙維治選擇招牌指叉球，本身擅打右投指叉球的大谷揮空被三振，全場球迷立即起立歡呼鼓掌，Rogers Centre氣氛迅即炸裂，也為藍鳥注下強心針。

耶沙維治今場投出不少滑球。（Getty Images）

耶沙維治以22歲又88天成為MLB世界大賽史上第二年輕的首戰先發投手，冷靜控制大局固然是勝利功臣之一，不過今仗其指叉球整體手感未如理想，投80球當中只有10球是指叉球，快速球和滑球各佔38和32球，他賽後坦承：「我對（指叉球）的手感不像前幾次先發那麼好，而且道奇打線以右打為主，所以我多投了一些滑球。」

Pharrell Williams開賽前為世界大賽表演。（Getty Images）