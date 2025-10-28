MLB世界大賽｜道奇18局轟再見全壘打平紀錄　大谷翔平：只想睡覺

這是一場上班前在巴士上看直播、午飯後還能繼續看直播的史詩式棒球大戰——

MLB世界大賽第3場，返回主場的道奇與藍鳥打到18局才決出勝負。

打完第17局，道奇已用盡牛棚所有投手，日前投出Complete Game的先發投手山本由伸已經熱身，準備再次登板；藍鳥的牛棚亦已剩下明日（29日）擔任先發的Shane Bieber一人。

比賽最終由老大哥Freddie Freeman擊出再見全壘打，帶領道奇以6：5險勝，為這場歷時6小時39分的比賽畫上句號。



Freddie Freeman繼去年世界大賽第一戰後，今日又轟再見全壘打。（Getty Images）

這場史詩式大戰，道奇與藍鳥打足18局。（Getty Images）

今場比賽寫下不少紀錄，最特別的是大谷翔平：

1.全場9個打席全數上壘，寫下MLB季後賽紀錄；連同常規賽的話，則是平紀錄，過去只有1922年的Max Carey、1932年的Johnny Burnett和1942年的Stan Hack做到；

2.9個打席當中擊出4支長打，包括兩支全壘打及兩支二壘安打，是世界大賽119年來首人；

3.9個打席當中有4次被敬遠，是MLB歷來單場季後賽最多。

大谷翔平全場9個打席全數上壘，寫下MLB季後賽紀錄。（Getty Images）

今場比賽也平了MLB歷來最多局數的世界大賽。2018年，道奇在主場惡鬥紅襪，雙方打到第18局，道奇由Max Muncy擊出再見全壘打奠勝；不過該場比賽打了7小時20分，若以時間計算，7年前的賽事仍是歷時最長一場世界大賽。

道奇今場用盡10個投手，創下MLB世界大賽紀錄。在Will Klein第18局上投球時，第二戰在藍鳥主場投出Complete Game的先發山本由伸，已經在牛棚熱身，萬一比賽進入第19局，他便將連續兩場登板。

不過老大哥Freeman沒有讓比賽進入第19局，他在18局下以一記再見全壘打終結漫長的比賽。這是他連續兩年於世界大賽轟出致勝的再見全壘打。2024年，Freeman於主場面對死敵洋基，時為第10局、道奇落後2：3，Freeman以一記滿壘彈助道奇從2：3反勝6：3。

Freddie Freeman再締經典。（Getty Images）

除了大谷翔平和Freddie Freeman，今場其實還有很多經典畫面——

8局上，藍鳥攻佔一、二壘，佐佐木朗希登板救火，連續讓兩名打者擊出滾地球，化解危機；

12局上，道奇面對二死滿壘的驚險場面，37歲老將Clayton Kershaw登板為球隊拆彈，他的太太在觀眾席上也非常緊張。

Clayton Kershaw在12局上登板為道奇拆彈。（路透社）

佐佐木朗希8局上救火亦非常關鍵。（Getty Images）

另一邊廂的藍鳥其實也值得一讚。41歲先發投手Max Scherzer投4.1局，雖然被Teoscar Hernandez和大谷翔平先後擊出陽春炮，但球隊在4局上把握道奇二壘手Tommy Edman的失誤，造成無人出局及一、三壘有人，捕手Alejandro Kirk以一記三分炮逆轉，接着再有兩支安打和高飛犧牲打，以4：2領先。

雙方之後打成4：4，7局上藍鳥靠Bo Bichette穿越一壘邊線的安打，一壘跑者「小葛」跑回本壘反超前5：4。然而，在大谷翔平7局下追平5：5後，比賽直到第18局才由Freddie Freeman打破僵局。

牛棚投手用到盡，山本由伸（18號）也要熱身準備登板。（路透社）

「我想盡快睡覺」。大谷翔平賽後在賽場上接受簡短訪問，一矢中的道出當下感受。的確，這場比賽歷時6小時39分，道奇和藍鳥由天光打到天黑，香港球迷則由早餐睇到差不多下午茶，球員們想盡快休息也是必然的，畢竟香港時間明天（29日）便會展開世界大賽第4戰，大谷翔平更將擔任先發投手，再展「二刀流」絕技。

打到18局，平下世界大賽紀錄。（Getty Images）