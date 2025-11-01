MLB世界大賽｜道奇兩個教材級關鍵主宰勝負　追平藍鳥搶七決生死

道奇面對場數領先3：2的藍鳥，今仗許勝不許敗，9局下兩個教材級關鍵時刻，主宰了2025年MLB世界大賽將進入第7戰，道奇與藍鳥將一場定生死。

8局下登板的佐佐木朗希控球不穩，9局下投出一記觸身球 ，將Alejandro Kirk保送上一壘。之後，第一個教材出現了。

佐佐木朗希向Alejandro Kirk投出觸身球，造成無死一壘有人。（Getty Images）

佐佐木朗希退場了。（Getty Images）

藍鳥的Addison Barger掃出強勁的二壘安打，球卻正好卡在全壘打牆和紅土地的縫隙中。即使藍鳥的Myles Straw向着本壘全衝前進，剛替補上場守備的道奇外野手Justin Dean沒有慌忙拾起棒球，他冷靜地立即舉手，向球證示意為死球狀態；左外野手Kiké Hernández亦在一旁大喊提醒他舉手。

Justin Dean賽後說：「我只是相信規則、相信那球符合死球條件，我聽過那條球例無數次，如果（球）卡住了，就要即時舉手。」

Justin Dean說：「我只是相信規則、相信那球符合死球條件，我聽過那條球例無數次，如果（球）卡住了，就要即時舉手。」（Getty Images）

按照MLB球例第5.05(a)(7)，假如任何未出界的球在未觸地或已觸地時穿過或卡在圍欄、穿過或卡在記分板、穿過圍欄或記分皮的開口處、穿過或卡住場邊任何灌木或圍欄上的藤蔓，或黏貼在圍欄或記分板上，所有打者和跑者可以推進兩個壘包。

如果甸恩當下選擇去撿球，球將保持在「活球」狀態， Myles Straw就極有可能趁機衝回本壘得分，Addison Barger也可能推進到三壘，當時領先3：1的道奇，將面對極大麻煩。

道奇主帥Dave Roberts賽後亦稱讚Justin Dean展現極高的專注力：「他即時意識到狀況，這點很關鍵，也幫了我們一個大忙。」

雖然冷靜化解「死球」，但Addison Barger和Myles Straw分別推進到三壘和二壘，未有「out」過任何打者的道奇，依然面對危機。

Tyler Glasnow人生首次負責救援。（Getty Images）

控球不穩的佐佐木朗希退場了，Dave Roberts選擇派出原本明日先發的Tyler Glasnow，這是他人生首次救援。他先憑隊友Freddie Freeman一記接殺「out」了Ernie Clement，緊接上場的藍鳥Andres Gimenez揮棒，棒球直飛球場左半邊。

「我的站置比佈陣卡上要求的淺一點（更靠近內野）。如果他能把球打過我的頭頂，那算他厲害，但他的長打火力主要還是集中在拉打方向 (pull side)。」Kiké Hernández賽後說。

如果棒球落地，將Addison Barger和Myles Straw送回本壘板，藍鳥將會追平，即使只有Addison Barger得點，藍鳥強棒史普連查（Springer）便會緊接上場，這是道奇最不想見到的。

即使踏入11月，但「十月先生」Kiké Hernández繼續神勇。（Getty Images）

不過Kiké Hernández沒有令道奇球迷失望，他立即向前跑動，剛好接到來球，然後在跑動中將球傳給站在二壘板的Rojas，一記精彩的「續命雙殺」就此終結今仗。

「雖然現場嘈吵至極，但我隱若聽到Gimenez擊球時斷棒了。我向前跑，但球淹沒在球場的燈光裏，我根本看不到來球，但我相信自己的預判。」Kiké Hernández說。

Miguel Rojas與Kiké Hernández合作「續命雙殺」。（路透社）

Miguel Rojas與Kiké Hernández合作「續命雙殺」。（路透社）

Miguel Rojas與Kiké Hernández合作「續命雙殺」。（路透社）

Miguel Rojas與Kiké Hernández合作「續命雙殺」。（Getty Images）

兩個教材級的關鍵時刻，就此將今年MLB世界大賽帶到香港時間周日早上的第7場終極戰。Dave Roberts已經預告，大谷翔平將擔任道奇先發，藍鳥則以塞揚獎得主、「異色之瞳」 Max Scherzer登板。

都說這是人人都該看棒球的年代，單是一局已經成就兩個經典。差點忘了，道奇「小獅子」山本由伸今仗再次擔任先發，面對許勝不許敗的山大壓力，他投出6局6三振，MLB生涯季後賽累積6勝，成為季後賽勝投數目最多的日本投手，而他投身MLB才第二年而已。

山本由伸（右）頂住壓力。（Getty Images）