道奇延長局致勝MLB世界大賽封王　山本由伸登板救援奪MVP

如果道奇投手山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）今天翻看兩年前在他決定入札挑戰MLB，前東家歐力士兩年前發出的公開信，「去吧，去我們伸手也觸及不到的地方，證明日本最強，就是世界最強」，大概感觸良多吧？

這頭身高只有1.78米高的日本「小獅子」，在昨日的MLB世界大賽第6場先發投了6局，協助道奇在背水一戰中擊敗藍鳥，今天又在9局下登板，投了2.2局封鎖藍鳥打線，帶領道奇以5：4險勝，在7場4勝中以場數4：3封王，道奇成為21世紀首支衛冕世界大賽的球隊。

山本由伸深深吸一口氣，高舉世界大賽最有價值球員獎座，他是史上首個奪得此項殊榮的日本投手。他做到了：證明日本最強，就是世界最強。



奠勝一刻是這樣的：11局下，一死、一三壘有人，道奇僅僅領先5：4。山本面對藍鳥打者Kirk，零壞兩好，第三球山本投出時速148公里的指叉球，Kirk打出內野彈地球，游擊手Mookie Betts憑着「神預判」早已向前跑動，接到棒球後先踩二壘再傳給一壘手Freedie Freeman，一記雙殺結束了今年精彩絕倫的世界大賽。

山本由伸鬆一口氣，高舉雙手慶祝勝利，他在7場4勝的世界大賽中拿下三次登板三場勝投，兩場先發當中一場完投勝，今天肩負救援重任又為球隊「關門」。他在世界大賽合計投了17.2局造出15次三振，被敲10支安打僅2自責分，成為最有價值球員，實名名歸。

頒獎禮上，他累到乏力了，要隊友幫忙托起雙手，才能高舉最有價值球員獎座。

今年的世界大賽，道奇與藍鳥打足7場，每一場都極為精彩。今日一戰，大谷翔平再展「二刀流」擔任先發投手，但他只休息三天就再上投手丘，明顯狀態「跌watt」，3局下被Bo Bichette擊出三分炮，投了2.1局便要退場，用了51球被敲5安打（包含三分炮），投出3三振、2保送，失掉3分。

藍鳥先發「異色之瞳」Max Scherzer發揮塞揚獎得主本色，投了4.1局封鎖道奇打線，後者僅憑「西語老師」Teoscar Hernandez一支高飛犧牲打破蛋。

不過道奇此後展開反擊。雙方在第6局均有得分打成4：2，Max Muncy在第8局以一轟助道奇追至3：4，Miguel Rojas在9局上擊出關鍵陽春炮追平。

繼第三場世界大賽之後，今場再次進入延長局。在世界大賽「全勤」的道奇捕手Will Smith於11局上敲出左外野超前轟，關鍵一擊助道奇領先5：4，之後的11局下，就成為山本由伸的歷史了。

「感謝你在這裏投出的14470 顆球，有無視重力的速球，有魔法般的變化球，還有令人忍不住微笑的精準控球。我們有點捨不得你離開，但還是想看看在美國開無雙的山本由伸。」續讀歐力士當日寫給山本由伸的公開信，球隊和球迷那種不捨之情，今天大概通通轉化為驕傲與自豪——

回想打了18局的第三場世界大賽，前一場才投足9局的山本主動去牛棚熱身，準備要在第19局登場，今天他果然連續兩場登板致勝，歐力士的王牌投手、日職棒三屆澤村賞得主，的確在世界最頂級的棒球舞台「開無雙」了。