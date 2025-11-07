全運會2025｜港隊男子手球隊締歷史　力克廣東闖4強向頒獎台邁進

香港男子手球隊再締造歷史！

港隊今日（7日）與廣東爭入全運會4強，即使是下午4時開賽，依然有不少球迷響應號召入場，歡呼聲響徹啟德體藝館，擁有主場之利的港隊大部分時間領先，即使末段一度被廣東追至一球的差距，港隊以28：26力克對手，歷史性打入全運會4強，明日鬥安徽爭入決賽。



被稱為「黃金一代」的香港男子球隊，視頒獎台為目標，今日與廣東爭入4強。香港隊再度在下午4時登場，不少網民網上號召球迷入場，啟德體藝館座無虛席，球迷全場全力打氣，彷彿港足賽事一樣。

即使周五下午4時開賽，啟德體藝館仍有不少球迷入場。（梁鵬威攝）

擁有主場之利的香港隊，開賽早段雙方入球梅花間竹，港隊門將葉冠英屢救險球，港隊一直佔優，稍為領先廣東隊，港隊半場以13：10的比數進入下半場。香港隊換邊後保持氣勢，曾經將差距拉開至16：11，但對手調整後追近比分。港隊在末段保持兩球領先，全場氣勢推至高潮，簡翊暉以笠死收死對手門將，為港隊奠定勝局，以28：26力克對手，史上首次殺入全運會4強。

（梁鵬威攝）

以頒獎台為目標的香港隊，繼續朝獎牌進發，周六（8日）黃昏6時再登場，鬥安徽爭奪決賽席位，若贏波的話將鎖定獎牌。香港隊在小組首仗曾鬥安徽，當時以29：34力戰告負。

香港隊首闖4強，賽後與球迷合影威水相。（梁鵬威攝）