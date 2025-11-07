香港運動員演繹Nike《Why Do It》企劃　全員集結近年市場罕見

在我們對於嘗試新事物感到猶豫不決，使勁尋找一個原因說服自己要開始時，Nike在9月推出《Why Do It》新企劃，進一步詮釋品牌主軸Just Do It的精神——我們與其害怕，不如坐言起行，勇於踏出第一步，將「選擇開始」成為人生的選項。

Elliot Hill去年10月上任Nike執行長兼總裁時，重整公司架構和方向，作為由初入職場的新鮮人到退休復出成為Nike CEO的「One Club Man」，他強調Nike必須植根於運動，以運動員為中心。今次香港Nike在全運會正式開幕前集結旗下大部份運動員拍攝造型照，在近年的運動市場裏屬少見的舉動，Nike在Elliot Hill帶領下回歸運動初心，外界都期望品牌未來在市場裏的舉動，特別是其他中型品牌例如SALOMON、HOKA、On等的市場佔有率每年遞增，且看Nike能否發揮說故事的本領，繼續用運動啟發人心。



Nike發布這輯向香港運動員致敬的照片，近乎「晒冷」旗下運動員，包括即將出戰全運會的奧運兩金得主張家朗、「欄后」呂麗瑤、「長跑女王」姚潔貞、三鐵港將黃子圖和馬拉松「氣袋」張耀樑等，再次演繹他們在運動生涯裏面對壓力、突破樽頸的故事。

張家朗回想，第二次從奧運冠軍頒獎台走下來之後，輝煌背後原來是另一場戰鬥，令他陷入樽頸：「奧運之後，有一段時間我對劍擊失去動力。小時候的我以為運動員只要贏了一次，就會『自動mode』一直向前衝，原來不是的，我有想停下來的時候。那就停下來吧。停下來不是偷懶，而是傾聽自己的心聲，發掘自己還有什麼想追求。」發掘的過程裏跌跌碰碰，有迷惘、有不甘、有怨懟、有寂寞，甚至到了今天還未找到答案，但人生的答案不就是往我們在迷霧中仍然前行，有一天就會摸索得來？不要害怕挫折，勇敢向前邁步，運動的故事，也是人生故事。

