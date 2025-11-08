全運會2025．手球直播｜香港對安徽爭入決賽　啟德體藝館紅海一片

香港男子手球隊歷史性打入全運會4強，今日（8日）黃昏再度登場惡鬥安徽，啟德體藝館紅海一片，力爭決賽席位。



香港男子手球隊周五（7日）力挫廣東隊，首度躋身全運會手球最後4強，今日黃昏鬥安徽。手球港隊打出態度，香港掀起一股手球熱，不少球迷即搶購4強門票，全運售票網站早已顯示「暫無可售」，今晚大有可能「坐爆」啟德。

今仗在黃昏6時開波，兩軍入場時，體藝館入座率大約7成，不少球迷接受安檢需時，開賽後魚貫入場。香港球迷穿上招牌的紅色T恤，介紹港隊成員時，歡呼聲響徹啟德體藝館。

今仗全運4強門票出現「暫無可售」，啟德體藝館十分熱鬧。（梁鵬威攝）

啟德亦有少量安徽球迷。（梁鵬威攝）

港隊力爭史上首面全運手球獎牌，4強惡鬥安徽隊，兩軍曾經分組賽首場交手，港隊當時以29：34告負，今仗力爭報回一敗之仇，並鎖定獎牌。港隊今仗由隊長謝永輝領軍，葉冠英、連潤滔、李少聰、黃健、簡翊文、簡翊暉等主力上陣，初段兩軍入球梅花間竹，打成3：3平手，安徽的徐安格犯規被逐離場兩分鐘，香港隊人多打人少，李少聰突破得分，港隊取得4：3領先。

黃健中路起手，安徽的朱正翔犯規再被罰離場2分鐘，港隊獲得「七公尺」罰球，惟郭斯鳴宴客，加上安徽其後攻入7公尺，郭斯鳴7公尺得手，港隊追至5：6落後。香港隊奮力防守，搶斷對手，防守大將葉冠雄防守時被撞中面部，一度離場治理，港隊進攻上未有太多甜頭，維持兩球差距。