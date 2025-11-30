劍擊青年世界盃｜16歲李玟慧如願代表港隊　屢戰海外增經驗抗壓力

一眾2009年、2010年出生的小妮子，聚集而成香港女子重劍的新力量，當中吳海諦是首位跑出的新生代，她今日（30日）代表香港隊在主場出戰國際劍聯（FIE）重劍青年世界盃香港站，隊中另外兩人同樣是17歲以下的小將。

身高1米80的李玟慧（Vivienne），過往未曾出戰亞青、世青等大賽，在香港主場「地標」首度代表港隊。16歲的她從疫情起認真執劍，至今5年已改變她的人生。



吳海諦。（趙子晉攝）

由國際劍聯舉辦的青年世界盃，提供機會予20歲以下的青年組劍手有更多國際賽，香港站已是第3年主辦。作為東道主的香港隊，出戰女子重劍團體賽的4人當中，其中3人年齡也是少年組（17歲以下）的適齡劍手。越級挑戰？也非準確描述，當中今站為港隊負責「守尾門」的吳海諦，年僅16歲已曾代表港隊參戰世界錦標賽及全運會，她的經驗、實力不遜於其他劍手。

翻查女子重劍青年組的香港排名，前10名、11位劍手中，6人在2009、2010出生，介乎15、16歲的小妮子已成為一股具衝擊力的新勢力，當中李玟慧亦是其中一人。

吳琬琳、李玟慧、吳海諦、李懿穎（由左至右）代表港隊女重出戰青年世界盃。（趙子晉攝）

16歲的李玟慧，出戰香港站之前，她接連在中美洲的哥斯達黎加及薩爾瓦多出戰青少年世界盃，在薩爾瓦多首度登上青年世盃的頒獎台，摘下銅牌，同時亦在哥斯達黎加的少年世盃奪銀。李玟慧乘勢回主場出戰，即使個人賽32強止步，但Vivienne有份參加團體賽，今次是生涯首度代表香港隊披甲。

「（團體賽代表香港隊）這個目標追逐了很久，今次終於第一次被港隊選上，十分興奮，或許太想打得好，今日在劍道上有點反效果，難免有點緊張，未能發揮自己最好的一面。首場落場時太興奮，很心急落錯決定，然後在教練、隊友的指導下調整，慢慢拾回自己應有節奏，後來就打得穩定一點。」初次代表港隊，期待、緊張等複雜情緒影響，正如排名賽對烏茲別克一仗，少少波幅在所難免，幸好隊友、教練還是無限量支持。

或許李玟慧在場上緊張而失準，背後的隊友、教練成最強後盾。（趙子晉攝）

李玟慧坦言今日表現一般。（趙子晉攝）

李玟慧年少已接觸劍擊，當時打花劍興趣不大，直至疫情剛爆發時，Vivienne剛好重拾劍擊，自言性格「扭擰」的她，今次執起重劍。個子高䠷的她，如今身高1米80，非常適合打重劍，兩年內已贏得分齡賽獎項。成績好，目標自然提高，Vivienne向着本地排名前四邁進，這是代表港隊參加亞青、世青賽的門檻。

本地排名由每年3次的分齡賽決出，以代表港隊為目標的李玟慧，每次打分齡亦會特別手緊，不時在早階段遇上實力相若的對手，本地賽成績總是差一點，出戰亞青賽、世青賽的機會也不屬於她。「我在12、13歲開始認真打劍，當時成績來得太快，心態未夠成熟，覺得每次比賽都要有好成績，所以壓力好大，成績也不會太好。」

李玟慧。（趙子晉攝）

翻看Vivienne現時的本地排名，青年組是並列第4，少年組反而在並列第6。比賽關鍵時刻緊張，大多與經驗有關，所以李玟慧尋求海外征戰的機會，正如早前遠赴中美洲，體驗不一樣的劍擊風格，同時為本地賽的困局找出口。

「無論是哥斯達黎加或是薩爾瓦多，劍手較多以身體質素行先，與香港十分不一樣，而且在外地打比賽更加輕鬆，像是沒有太多包袱，專注做好自己就可以，而效果、成績也不錯。以前的我打到『決一劍』時，感覺像是聽天由命一樣，如今漸漸學懂如何調整心態，這些經驗對我在香港打本地分齡賽都有幫助。」

（趙子晉攝）

認真習劍5年，李玟慧笑言劍道上的自己，與本身性格相近，「都是有點扭扭擰擰，猶疑不決」，但劍擊卻慢慢改變她，「重劍的世界需要果斷出手，自己有時可能太猶疑，反而慎重在重劍又是優點，可能這些令我適合打重劍吧！」

就讀嘉諾撒聖瑪利書院中五的李玟慧，為了劍擊遠赴美洲，其後時間需要將注意力回歸學業。縱然如此，Vivienne依然希望雙線發展，「劍擊確實為我增添未來的選擇，若果未來有成績可以轉全職，又可以在外地升學，一面讀書，一面打劍。」