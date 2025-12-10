ATP香港公開賽明年1.4至1.11上演　焦點球手＋賽程＋購票方法一覽

一年一度的ATP香港網球公開賽，將在明年1月4至11日於維多利亞公園網球場上演，香港球手黃澤林（Coleman Wong）再度主場披甲，與魯比夫、梅錫迪，以及中國球手商竣程、吳易昺等爭霸，門票已經公開發售。



ATP香港公開賽將在明年1月4至11日在維多利亞公園網球場上演。（Getty Images）

「中銀香港網球公開賽2026」早前宣布在2026年1月4至11日於維多利亞公園網球場上演，這項ATP 250級別賽事是明年巡迴賽首項賽事之一。主場球手黃澤林繼台維斯盃再度在維園網球場出戰，與世界排名第8的梅錫迪（Lorenzo Musetti）、魯比夫（Andrey Rublev）、卡卓洛夫（Karen Khachanov）、布歷克（Alexander Bublik），以及來自中國的商竣程、吳易昺等好手爭標。

ATP香港公開賽的門票在周二（9日）上午10時於Ticketflap平台公開發售，票價由$370港元至$1610港元不等。

黃澤林即將在維園再度出戰香港網球公開賽。（Getty Images）

ATP香港公開賽



地點：維多利亞公園網球場

日期：2026年1月4日至11日

票價：$370港元至$1610港元不等

售票平台：Ticketflap，12月9日上午10時起公開發售

焦點參賽球手：黃澤林、商竣程、吳易昺、魯比夫、梅錫迪、布歷克



ATP香港公開賽賽程



1月4日（星期日）中午12時 單打資格賽

1月5日（星期一）上午11時 單打資格賽

1月5日（星期一）下午1時半 單打、雙打第一輪

1月6日（星期二）下午1時半 單打、雙打第一輪

1月7日（星期三）下午1時半 單打、雙打第二輪

1月8日（星期四）下午1時半 單打、雙打第二輪

1月9日（星期五）下午1時半 單打、雙打半準決賽

1月10日（星期六）下午1時半 單打、雙打準決賽

1月11日（星期日）下午1時 單打、雙打決賽

