ATP香港網球公開賽1.4至1.11上演 焦點球手+賽程+購票方法一覽
ATP香港網球公開賽2026將在1月4日至11日於維多利亞公園網球場上演，香港球手黃澤林（Coleman Wong）再度主場披甲，與魯比夫、梅錫迪，以及中國球手商竣程、吳易昺等爭霸。
賽事門票已經公開發售，本文詳列每日賽程及票價和售票方法等詳情。
「中銀香港網球公開賽2026」早前宣布在2026年1月4至11日於維多利亞公園網球場上演，這項ATP 250級別賽事是明年巡迴賽首項賽事之一。主場球手黃澤林繼台維斯盃再度在維園網球場出戰，與世界排名第8的梅錫迪（Lorenzo Musetti）、魯比夫（Andrey Rublev）、卡卓洛夫（Karen Khachanov）、布歷克（Alexander Bublik），以及來自中國的商竣程、吳易昺等好手爭標。
此外，黃澤林同時參戰雙打，夥拍加拿大球手迪亞路（Gabriel Diallo）爭出線；年僅17歲的香港球手朱鍇泓（Kai Thompson）獲得外卡資格，分別參加單打及雙打。
ATP香港公開賽的門票在周二（9日）上午10時於Ticketflap平台公開發售，票價由$370港元至$1610港元不等。
ATP香港公開賽
地點：維多利亞公園網球場
日期：2026年1月4日至11日
票價：$370港元至$1610港元不等
售票平台：Ticketflap，12月9日上午10時起公開發售
焦點參賽球手：黃澤林、商竣程、吳易昺、魯比夫、梅錫迪、布歷克
ATP香港公開賽賽程
1月4日（星期日）中午12時 單打資格賽
1月5日（星期一）上午11時 單打資格賽
1月5日（星期一）下午1時半 單打、雙打第一輪
1月6日（星期二）下午1時半 單打、雙打第一輪
1月7日（星期三）下午1時半 單打、雙打第二輪
1月8日（星期四）下午1時半 單打、雙打第二輪
1月9日（星期五）下午1時半 單打、雙打半準決賽
1月10日（星期六）下午1時半 單打、雙打準決賽
1月11日（星期日）下午1時 單打、雙打決賽