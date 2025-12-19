F1｜2026賽程日期時間表+車隊排名積分榜一文看清

F1 2026 將迎來革命性的油電混合動力時代。預計2026年賽季將延續24場賽事規模，橫跨五大洲。本文將帶你掌握最新2026 F1賽程、直播日期時間表以及新賽道資訊。



F1 即將進入2026 年賽程(X:@F1)

F1｜2026 賽程

1. 澳洲站（香港時間）

第一節練習賽：3月6日 09:30

第二節練習賽：3月6日 13:00

第三節練習賽：3月7日 09:30

排位賽：3月7日 13:00

大獎賽：3月8日 12:00

2. 中國上海站（香港時間）

第一節練習賽：3月13日 11:30

衝刺排位賽：3月13日 15:30

衝刺賽：3月14日 11:00

排位賽：3月14日 15:00

大獎賽：3月15日 15:00

3. 日本站（鈴鹿賽道）（香港時間）

第一節練習賽：3月27日 10:30

第二節練習賽：3月27日 14:00

第三節練習賽：3月28日 10:30

排位賽：3月28日 14:00

大獎賽：3月29日 13:00

4. 巴林站（香港時間）

第一節練習賽：4月10日 19:30

第二節練習賽：4月10日 23:00

第三節練習賽：4月11日 20:30

排位賽：4月12日 00:00

大獎賽：4月12日 23:00

5. 沙特阿拉伯站（香港時間）

第一節練習賽：4月17日 21:30

第二節練習賽：4月18日 01:00

第三節練習賽：4月18日 21:30

排位賽：4月19日 01:00

大獎賽：4月20日 01:00

6. 邁亞密站（香港時間）

第一節練習賽：5月2日 00:30

衝刺排位賽：5月2日 04:30

衝刺賽：5月3日 00:00

排位賽：5月3日 04:00

大獎賽：5月4日 04:00

7. 加拿大站（香港時間）

第一節練習賽：5月23日 00:30

衝刺排位賽：5月23日 04:30

衝刺賽：5月24日 00:00

排位賽：5月24日 04:00

大獎賽：5月25日 04:00

8. 摩納哥站（香港時間）

第一節練習賽：6月5日 19:30

第二節練習賽：6月5日 23:00

第三節練習賽：6月6日 18:30

排位賽：6月6日 22:00

大獎賽：6月7日 21:00

9. 西班牙巴塞隆拿站（香港時間）

第一節練習賽：6月12日 19:30

第二節練習賽：6月12日 23:00

第三節練習賽：6月13日 18:30

排位賽：6月13日 22:00

大獎賽：6月14日 21:00

10. 奧地利站賽（香港時間）

第一節練習賽：6月26日 19:30

第二節練習賽：6月26日 23:00

第三節練習賽：6月27日 18:30

排位賽：6月27日 22:00

大獎賽：6月28日 21:00

11. 英國站（香港時間）

第一節練習賽：7月3日 19:30

衝刺排位賽：7月3日 23:30

衝刺排位賽：7月4日 19:00

排位賽：7月4日 23:00

大獎賽：7月5日 22:00

12. 比利時站（香港時間）

第一節練習賽：7月17日 19:30

第二節練習賽：7月17日 23:00

第三節練習賽：7月18日 18:30

排位賽：7月18日 22:00

大獎賽：7月19日 21:00

13. 匈牙利站（香港時間）

第一節練習賽：7月24日 19:30

第二節練習賽：7月24日 23:00

第三節練習賽：7月25日 18:30

排位賽：7月25日 22:00

大獎賽：7月26日 21:00

14. 荷蘭站（香港時間）

第一節練習賽：8月21日 18:30

衝刺排位賽：8月21日 22:30

衝刺賽：8月22日 18:00

排位賽：8月22日 22:00

大獎賽：8月23日 21:00

15. 意大利站（香港時間）

第一節練習賽：9月4日 18:30

第二節練習賽：9月4日 22:00

第三節練習賽：9月5日 18:30

排位賽：9月5日 22:00

大獎賽：9月6日 21:00

16. 西班牙馬德里站（香港時間）

第一節練習賽：9月11日 19:30

第二節練習賽：9月11日 23:00

第三節練習賽：9月12日 18:30

排位賽：9月12日 22:00

大獎賽：9月13日 21:00

17. 阿塞拜疆站（香港時間）

第一節練習賽：9月24日 16:30

第二節練習賽：9月24日 20:00

第三節練習賽：9月25日 16:30

排位賽：9月25日 20:00

大獎賽：9月26日 19:00

18. 新加坡站（香港時間）

第一節練習賽：10月9日 17:30

衝刺排位賽：10月9日 20:30

衝刺賽：10月10日 17:00

排位賽：10月10日 21:00

大獎賽：10月11日 20:00

19. 美國站（香港時間）

第一節練習賽：10月24日 01:30

第二節練習賽：10月24日 05:00

第三節練習賽：10月25日 01:30

排位賽：10月25日 05:00

大獎賽：10月26日 04:00

20. 墨西哥城站（香港時間）

第一節練習賽：10月31日 02:30

第二節練習賽：10月31日 06:00

第三節練習賽：11月1日 01:30

排位賽：11月1日 05:00

大獎賽：11月2日 04:00

21. 巴西站（香港時間）

第一節練習賽：11月6日 23:30

第二節練習賽：11月7日 03:00

第三節練習賽：11月7日 22:30

排位賽：11月8日 02:00

大獎賽：11月9日 01:00

22. 拉斯維加斯站（香港時間）

第一節練習賽：11月20日 08:30

第二節練習賽：11月20日 12:00

第三節練習賽：11月21日 08:30

排位賽：11月21日 12:00

大獎賽：11月22日 12:00

23. 卡塔爾站（香港時間）

第一節練習賽：11月27日 21:30

第二節練習賽：11月28日 01:00

第三節練習賽：11月28日 22:30

排位賽：11月29日 02:00

大獎賽：11月30日 00:00

24. 阿布扎比站（香港時間）

第一節練習賽：12月4日 17:30

第二節練習賽：12月4日 21:00

第三節練習賽：12月5日 18:30

排位賽：12月5日 22:00

大獎賽：12月6日 21:00

F1 2026｜去季車手排名（2025年賽季）

F1 2026｜去季車隊排名（2025年賽季）

F1 2026｜比賽模式

一站F1大獎賽連續3日舉行，大多由周五到周日。3日間，主要分為合共三節的練習賽（Free Practice）、排位賽（Qualifying）和正賽（Main Race），從2021年部份分站實行衝刺賽（Sprint），比如今季有中國站、英國站、荷蘭站、新加坡站等。

一連三日的比賽周，會如此構成：

普通比賽周

第一日：第一節及第二節練習賽

第二日：第三節練習賽、排位賽

第三日：正賽

「衝刺賽」比賽周

第一日：練習賽 + 衝刺排位賽

第二日：衝刺賽 + 正賽排位賽

第三日：正賽

F1 2026 新賽道｜賽程有什麼變動？

2026年F1賽程將迎來歷史性大變動。意大利從原本的兩站縮減至僅保留蒙札，恩莫娜 (Imola) 將被剔除。為了優化物流，摩納哥大獎賽也將從5月延後至6月初舉行。

最受矚目的變動在於西班牙。2026年西班牙將出現兩場分站：以往「西班牙大獎賽」傳統於巴塞隆拿舉行，但最新安排將在9月11-13日移師至馬德里舉行，該賽道以IFEMA國際展覽中心為規劃核心，全長約5.474公里，擁有20個彎道，且距離機場僅1公里，為車迷帶來全新的街道賽體驗；巴塞隆拿站則會於6月中舉行。

2026 F1 西班牙站迎來馬德里全新賽道「Madring」。（MADRING）

F1｜什麼是排位賽？

練習賽是讓車隊測試、調整戰車，而排位賽顧名思義，是排列周日正賽的起步位，衝刺排位賽則是排衝刺賽起步位。

排位賽分為3節，Q1 18分鐘、Q2 15分鐘，Q3則12分鐘，是決定車手在正賽起跑順序的比賽。Q1時全部20位車手參賽，在限時內造出最快的單圈（Flying Lap），最慢的5位車手就會被淘汰；到Q2，餘下15架車重新再造圈，再一次淘汰最慢的5部車，剩下的10位車手則在Q3爭奪1至10名，到最後單圈最快的車手就會獲得頭位（Pole Position），在周日的正賽從第一位起步。

F1｜積分是如何獲得？

周日舉行的正賽是整個比賽周中最重要的時侯，各隊和車手全力爭奪分站冠軍和積分，鑑於每條賽道的長度和設計令圈速每站都不同，因此每站的正賽圈數不一，但FIA會以不多於305公里和不超過2小時為原則而製定各分站圈數（摩納哥除外）。

正賽的前3名都能登上頒獎台，前10名可獲得積分（Championship Points），從冠軍到第10名分別有25、18、15、12、10、8、6、4、2、1分 ，而在正賽造出最快單圈（Fastest Lap）又在前10名完賽的車手可多拿1分。

F1｜衝刺賽是什麼？

衝刺賽周末較特別，周五只有一場練習賽，同日進行正賽排位賽。周六則成為相對獨立的賽程，會先進行衝刺排位賽（Sprint Shootout），比賽方式與正賽排位賽大致相同，同日後便會舉行100公里的衝刺賽，沒有強制換胎，只有前8名能拿到積分，分別為8、7、6、5、4、3、2、1分。