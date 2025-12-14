WTT香港總決賽｜杜凱琹紅館初獻唱獲好評　王曼昱挫蒯曼女單封后

港乒女將杜凱琹日前與黃鎮廷出戰WTT香港總決賽（WTT Finals Hong Kong 2025）混雙賽事，縱然力戰不敵中國的王楚欽／孫穎莎，展示充滿鬥志的一面。杜凱琹今晚（14日）再度在紅館登場，展現另一面的阿杜，她不時提及在紅館做觀眾多，今次終於一嘗獻唱滋味，女單決賽前高歌《海闊天空》。



杜凱琹早前夥拍黃鎮廷在紅館出戰。（資料圖片／夏家朗攝）

杜凱琹換上套裝紅館獻唱 女單決賽前表演獲好評

WTT香港總決賽在紅館舉行，港將杜凱琹無論在賽前記者會、賽後皆提及紅館的印象，「平時在通常坐在看台做觀眾，今次在另一角度體驗紅館，感覺十分特別。」即仗「黃杜配」早前在混雙止步，今晚有機會再度在紅館亮相，更是換個身份。

在女單決賽蒯曼對王曼昱前，大會安排杜凱琹擔任表演嘉賓，獻唱炒熱在場氣氛。披上一身藍色套裝的杜凱琹緊接DJ及跳舞後登場，驚喜現身即引來全場歡呼聲，唱出本地樂隊Beyond名曲《海闊天空》，不少球迷緊隨拍和，直至間奏時，阿杜更說出紅館名句，與山頂的朋友打招呼。

杜凱琹今日換上一套藍色套裝，以「歌手」身份亮相紅館。（夏家朗攝）

香港乒乓女將毋懼上台表演：「在紅館打波緊張過唱歌」

「我媽媽培養我打乒乓球，從未想過有機會可以在紅館獻唱，真的是很開心，在紅館打波緊張過唱歌，這裏（紅館）的音響十分好，好到想每天也在這唱歌，說笑的。」杜凱琹笑言今次很圓滿，「很黐線」，她曾向乒總方面開玩笑，希望有機會在紅館獻唱，想不到有關方面真的安排了，但計劃一度擱置，在他們混雙出局後，再通知她有今次獻唱的機會。

「揀唱《海闊天空》首先因為這首歌我從小聽到大，而且自己比較喜歡懷舊的歌曲，《海闊天空》十分代表香港精神，亦是一首經典的粵語歌，比較適合這個場合。」杜凱琹起初聽到自己的聲音有點顫抖，其後慢慢享受舞台，有機會在紅館的大舞台獻唱，使阿杜感受到上天的眷顧，她更透露自己的歌聲獲得讚賞，「局長（羅淑佩）讚我唱得好，叫我以後唱多點！」

杜凱琹獻唱《海闊天空》。（夏家朗攝）

除了杜凱琹，劍擊「世一」蔡俊彥同樣熱愛唱歌，早前更獲邀擔任歌手呂爵安的演唱會嘉賓，阿杜笑言若有機會，當然不會拒絕，如果可以擔任林家謙、關智斌、鄭秀文的嘉賓就好了。

WTT總決賽未來兩年仍在香港主辦，阿杜笑言或許沒有機會再以「歌手」身份踏上紅館，透露中國隊中不少唱得之人，包括王楚欽，可能未來自己的位置將被取代。

杜凱琹笑言希望未來可以擔任歌手的演唱會嘉賓。（夏家朗攝）

WTT香港總決賽｜女單決賽王曼昱技高一籌 挫蒯曼蟬聯冠軍

杜凱琹獻唱後，女單決賽隨即上演，由中國隊的王曼昱鬥蒯曼，師姐王曼昱以11：7先下一城，蒯曼第二局曾落後3：8，一口氣連贏8分，以11：8追成平手。第三局，兩人爭持激烈，多次打成平手，王曼昱關鍵分無手軟，以11：8再下一城，第四局從頭帶到尾，再贏一局11：8，為勝仗建立基礎，即使其後蒯曼追回一局，王曼昱第六局以12：10奠勝，結束這場63分鐘的女單決賽，順利蟬聯WTT總決賽女單錦標，贏得8萬美元獎金。

王曼昱以4：2擊敗隊友蒯曼，蟬聯女單冠軍。（夏家朗攝）