WTT香港總決賽｜孫穎莎27小時戰5場　女單傷出混雙告負無緣冠軍

無論是紅磡站內的電子螢幕、或者場外兜售應援物，紅館外充滿着孫穎莎的元素，可見她在WTT香港總決賽（WTT Finals Hong Kong 2025）的人氣之高。

孫穎莎周六（13日）賽程頻密，分別出戰混雙及女單，一日三賽，連周五的兩場賽事，27小時完成5場賽事。孫穎莎在女單四強對蒯曼時觸傷左腳足踝，被迫退賽，然後1小時再與王楚欽衝擊混雙錦標，可惜最後以0：3落敗，失落錦標。



孫穎莎在內地甚有人氣，今次WTT香港總決賽出戰女單外，與王楚欽獲得外卡參加混雙，周五（12日）晚上出現一晚雙賽，微博不少網民促請大會更改賽程，最後3小時先後戰混雙及單打。

來到WTT總決賽第四個賽日，孫穎莎賽程更頻密，一日三賽。根據官方賽程，孫穎莎先在下午2時05分夥拍王楚欽出戰混雙，與日本組合松島輝空／張本美和爭晉級，然後在晚上7時半在女單四強鬥隊友蒯曼，最後不早於晚上9時打混雙決賽。

王楚欽／孫穎莎今午先擊敗日本組合，晉身混雙決賽。（Getty Images）

「莎頭組合」對松島輝空／張本美和的一仗，開賽時間比原定稍遲，下午2時25分左右開始，這對巴黎奧運金牌組合未受太大壓力，以11：6、11：8、11：4直落三局取勝，僅花22分鐘輕鬆過關。

孫穎莎稍作休息，晚上7時半再度登場，與蒯曼交手爭入決賽。「孫穎莎加油」的聲音響徹紅館，孫穎莎落後時，她的歡呼聲只會更強勁。孫穎莎首局開局連輸5分，以8：11先落後，孫穎莎其後回敬一局11：7，第三局與蒯曼戰至「刁時」，以10：12再負一局。

孫穎莎晚上再出戰女單四強。（趙子晉攝）

（趙子晉攝）

+ 2

「戰至9：5時，我已感到她（孫穎莎）有不妥....」蒯曼賽後表示，孫穎莎戰畢第三局後，要求治理左腳傷患，教練為她包紮左腳足踝，紮着左腳後更未能鞋帶，看台上的觀眾不斷高呼「健康第一、健康完賽」。

負傷上陣的孫未見異樣，第四局打出11：7追平，但第五局期間，她再要求軍醫治理，完成治療後活動能力大減，被蒯曼輕鬆得分，再負一局3：11後，孫穎莎向裁判示意退賽。

孫穎莎在女單四強兩次要求包紮。（趙子晉攝）

相隔一小時後，孫穎莎約9時半與王楚欽再登場，與韓國的林鐘勳／申裕斌爭冠，紅館的口號改成「莎頭加油」。雙打活動範圍不及單打，紮住上陣的孫穎莎難免受影響。「莎頭組合」首局初段領先過4：1，其後雙方多次打成平手，韓國組合關鍵時連取兩分，以11：9先下一城，林鐘勳／申裕斌其後以11：8再取一局。來到第三局，紅館全場為「莎頭」打氣，惟未能平反敗局，以6：11再負，直落三局不敵對手，失落WTT總決賽混雙錦標。

孫穎莎從昨晚6時混雙對香港組合黃鎮廷／杜凱琹，到今晚的混雙決賽，27小時內連打5場賽事，最後兩項錦標皆無緣。

孫穎莎相隔1小時再與王楚欽戰混雙決賽。（趙子晉攝）

「莎頭組合」以0：3不敵韓國失落混雙冠軍。（趙子晉攝）

經過漫長賽季，戰至季尾，不少球員都五勞七傷，申裕斌同樣帶膝傷出戰今次WTT總決賽，林鐘勳感謝所有球手參賽，「不少球手都遇到不同的狀況，就像裕斌也是有傷在身，但所有球員也努力到最後，很感謝大家的努力。」申裕斌希望自己來年可以健康出賽，多得隊友才可獲得冠軍，返韓後將與拍檔再檢討，看看未來如何應付中國組合。

林鐘勳／申裕斌連挫兩對中國組合，WTT總決賽混雙奪冠。（趙子晉攝）

+ 7