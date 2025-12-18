澳職方程式｜布里斯班獅吼訪FC麥克阿瑟　「大」無畏

澳職今周五有兩場率先上演，分別是「頭場」FC麥克阿瑟主場迎擊布里斯班獅吼，以及「尾場」西悉尼流浪者主場面對奧克蘭FC。

（球賽編號：FB1271，12月19日 15:00開賽，MyTV Super App直播）



先說頭場。FC麥克阿瑟由於出戰亞冠二，上周澳職輪空，少打一場；加上近況一般，近5場只取得1勝2和2負，因此僅以7戰得8分排「尾三」。

FC麥克阿瑟近況一般，5場只贏了1場，今仗未許樂觀。（Getty Images）

獅吼近態卻不俗，近6場聯賽未嘗敗績，取得3勝3和，現以8戰15分排第3，僅落後榜首的FC悉尼3分。

獅吼陣中值得留意的是，21歲年輕前鋒祖斯甸維迪（Justin Vidic），這名6呎2吋高大前鋒今年才加盟，但已成為球隊的攻擊重心，今季上陣8次，攻入2球，並貢獻一次助攻。

布里斯班獅吼近6場不敗，已進佔澳職第3位。（Getty Images）

雙方近5次交手卻以FC麥克阿瑟稍佔上風，取得3勝1和1負；但亦要留意這5次對壘中，有4場總入球超過2球，有3場更是超過3球，因此今仗可博「入球大」。

西悉尼流浪者今季表現飄忽，但主場取得2勝2和未嘗敗績。（Getty Images）

至於西悉尼流浪者對奧克蘭FC一戰，後者近2場悉數贏波，現時以8戰17分位列次席；相反，西悉近況頗飄忽，近5場取得2勝1和2負；加上奧克蘭FC往績以2勝1和佔優，因此今仗寧願取「客勝」。

奧克蘭FC取得兩連勝，士氣正盛，今仗作客有望再贏一場。（Getty Images）

