國際賽出擊｜非國盃開鑼　摩洛哥「大」事張羅

今屆非洲國家盃將於12月21日在摩洛哥舉行，埃及國腳沙拿在利物浦的風波、喀麥隆陣前公布兩套參賽陣容的鬧劇，都為今屆賽事增添不少話題；但首日焦點，還是落在東道主揭幕迎擊科摩羅（Comoros）上。

（球賽編號：FB1355，12月22日 03:00開賽，Now 639台直播）



非國盃每兩年一度舉行，今屆已來到第35屆，沙拿領軍的埃及奪冠7次，是列強之最。今屆賽事共有24支隊伍角逐，首階段為分組賽，分6組比賽，每組首次名，加上各組4支最佳成績的第3名晉級16強淘汰賽。今屆各隊陣容強勁，沙拿、文尼、馬列斯及施巴斯坦賀拿等球星悉數歸隊勤王。

東道主摩洛哥今次以強陣爭奪非國盃，陣中包括PSG星級後衛夏基美。（Getty Images）

位處A組的摩洛哥是應屆世界盃殿軍，國際足協排名第11，位列「非洲一哥」，加上今次作為主辦國，以強陣出擊，可謂志在必得，不過近9屆賽事，只有上屆的科特迪瓦可以藉東道主身分捧盃。

不過，這支北非雄師實力強勁，隊長夏基美效力巴黎聖日耳門，另外還有皇家馬德里的巴謙戴亞斯，以及現效力或曾效力曼聯的馬沙拉奧及蘇夫恩岩拉伯等。

科摩羅的國際足協排名僅第108位，近4場也只取得1和3負；不過他們陣中多球員在歐洲落班，大多數在法國聯賽搵食，包括在馬賽出生的麥查加馬（Youssouf M'Changama）；這名35歲老將擁有73頂喼帽，是球隊史上出賽最多的球員。

科摩羅4年前首次參加非國盃，主將麥查加馬（右）帶領球隊勇闖16強。（Getty Images）

往績上，摩洛哥近兩次交手都報捷，最近一次便是在本月初的阿拉伯盃以3：1輕鬆取勝；主隊本身實力佔優，加上擁主場之利，今場揭幕戰可謂不勝無歸，且有機會「大」勝一場。

