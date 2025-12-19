英超特攻｜曼城迎韋斯咸　夏蘭特科頓領藍月主場「大」勝

近況勇銳的曼城，在英超繼續追趕榜首的阿仙奴，今周主場迎擊韋斯咸，除了力爭3分，還將全力「大」開殺戒，以增添得失球的優勢。

（球賽編號：FB1316，12月20日 23:00開賽，Now 621台直播）



曼城在周中的聯賽盃取勝後，各項賽事已連贏6場，氣勢如虹，單計聯賽亦已錄得四連勝，現以16戰34分緊守次席，只落後榜首阿仙奴2分，但得失球差有2球優勢，因此倘若今周贏波而「兵工廠」打和，便可升上榜首。

曼城神鋒夏蘭特每逢對韋斯咸都有好成績，近6場入了9球。（Getty Images）

「藍月亮」爭取3分，還看艾寧夏蘭特能否繼續對韋斯咸的「好腳頭」；這名挪威射手近6次對「鎚仔幫」，共攻入9球，協助球隊6戰全勝。儘管馬莫殊及艾洛利需參加非洲國家盃而缺陣，但對曼城整體實力影響不大。

韋斯咸換了紐奴掌帥，一度連贏紐卡素與般尼，但整體表現卻麻麻，紐奴領軍後的11場，僅取得2勝4和5負，近5場取得3和2負未嘗勝績；現時只得13分，跌入「尾三」的降班區。

隊長查洛保雲今季「全勤」，貢獻了5個入球，是韋斯咸的首席射手。（Getty Images）

「鎚仔幫」今季聯賽作客出戰只取得1勝4和3負，加上兩員主力守將雲比沙卡及馬歷迪奧夫須參與非國盃，論近況、實力、往績，無一不被比下去；因此，今仗一於捧曼城「大」勝一場。

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。