英超︱曼聯負維拉表現名宿意見分歧　聖誕快車期再失般奴

曼聯英超聯賽作客1：2不敵阿士東維拉，再次錯失重返前五位的機會。球隊表現仍獲名宿加利尼維利肯定，卻受另一名將堅尼批評。正當紅魔鬼力爭上游之際，鐵人一樣的隊長般奴費南迪斯卻受傷了，有消息指這位葡萄牙球星或需休戰8星期之久。

曼聯目前陣中傷兵滿營，即將踏入聖誕新星快車期，再添傷兵實屬壞消息，主帥阿莫林不願多談主將傷勢，只確定般奴下場對紐卡素一仗肯定不能上陣。



英超︱曼聯作客負維拉，吃下第5場聯賽敗仗。（路透社）

曼聯表現曾有改善 近周卻一再錯失重返前五良機

阿莫林自去年11月上任至今，一直飽受批評，捱至今季漸漸獲得掌聲，10月份聯賽3連勝，在聯賽榜逐步攀升回較前列位置，並贏得當月英超最佳領隊獎項。

惟曼聯戰績不夠穩定，近期主場先後在愛華頓、韋斯咸身上失分，上周與般尼茅夫踢成4：4，今輪作客1：2敗走維拉公園，重返前五位的機會一次又一次錯失。

英超︱約羅未能看管羅渣士，成為今場罪人。（路透社）

加利尼維利：曼聯對維拉表現出色 「兩失球細節出事付代價」

曼聯不敵維拉，球隊表現仍獲前隊長加利尼維利讚許，「我認為曼聯今場表現很好，只因兩記失球的細節而付上代價。」防守失誤不無原因，他認為還會再次發生，「當球隊失去馬古尼和迪歷特，沒有令他們變得強大的球員，（失誤導致失球）便會持續發生。」

「加利佬」觀察到，過去兩周從曼聯對般尼茅夫及維拉的比賽可見，「阿莫林改變了」，他不再頑固地執着踢5個或3個後衛，2個中場，2個翼衛，3個前鋒，「這是件好事」。

英超︱加利尼維利樂見阿莫林終於肯變通。（路透社）

樂見阿莫林終於肯變通 深信紅魔中前場能為對手「帶來麻煩」

他希望阿莫林可以借對般茅及維拉兩仗的好表現，繼續建立一點什麼，「曼聯仍有機會以前五名完成球季，而過去3星期他們已經錯失了3、4次機會，但非洲國家盃後球員如可健康歸隊，他們還是可以做點什麼的。」

這位曼聯「大師兄」深信，球場上只要有美臣蒙特、根夏、般奴費南迪斯、錫斯高、麥比奧莫和阿密特迪亞路當中的4至5人在陣，便能「為很多球隊帶來很多麻煩。」

英超︱曼聯球迷未能開心過聖誕。（路透社）

堅尼批評曼聯「太多球員做得不夠好」 兩仗失6球

另一位前隊長堅尼便沒有那麼客氣，他一方面認同曼聯在進攻上的表現，今季英超只有攻入41球的曼城較曼聯入球更多，同時批評舊東家在防守上「走捷徑」。對維拉的兩個失球，年輕中堅約羅自然成為箭靶，但堅尼亦不滿達洛治在第二個失球沒有全力阻止對手傳中，結果帶來失球。

堅尼續稱，「不止達洛治，太多球員做得不夠好，曼聯過去兩仗失去6球，你還有什麼（贏波）機會可言？數日後便要對紐卡素，他們有的是擅長跑動的球員，來到奧脫福會很享受。」他分析，「曼聯控球時是支好球隊，無球在腳時卻是整個英超最差的其中一隊。曼聯走捷徑，過度冒險，我慶幸他們受到懲罰。我喜歡看到走捷徑的球隊受到懲罰，令球隊及球迷失望。」

英超︱曼聯隊長般奴費南迪斯受傷。（路透社）

曼聯聖誕快車期再失般奴 阿莫林：對紐卡素肯定不能上陣

曼聯雪上加霜的壞消息，就是對維拉一仗失去般奴費南迪斯。他半場傷出，消息指是軟組織問題，需要休戰一段時間。阿莫林不欲多談，指出根據般奴過往紀錄，曾多次較預期更快復出，只確定般奴及明奈均不能在拆禮物日對紐卡素一仗上陣。

曼聯自從馬古尼、迪歷特齊受傷，防線只能派出希雲、約羅兩位年輕球員，夥拍達洛治、梳爾或馬沙拉奧，防守能力大降，12月至今4場聯賽，只曾擊敗榜末的狼隊。