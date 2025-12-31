冰球｜香港主辦3級別世錦賽 落實3月起愉景灣上演

中國香港冰球總會（冰總）於12月30日起主辦「2025-2026年度香港冰球錦標賽」，邀請了中華台北、菲律賓及泰國等地區的U18男、女子隊伍，與中國香港U18冰球隊角逐，今次賽事最特別之處是決賽移師愉景灣上演，以備戰明年3月起於香港主辦的2026世界冰球錦標賽。



2025-26香港冰球錦標賽日前舉行開球禮，主要嘉賓有：中國香港冰球總會主席陳恩永（左起）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜、中國香港男女子冰球隊主教練Mike Beharrell及港協暨奧委會運動員委員會主席黃金寶。（冰總提供）

冰總於明年3月起主辦世錦賽3個級別的賽事，現時籌備工作進行得如火如荼，而明年世錦賽亦鐵定於愉景灣舉行，因此，今次「香港冰球錦標賽」可以視為備戰工作之一。

今次賽事邀請了中華台北、菲律賓及泰國等地區的U18男、女子隊伍來港角逐，加上東道主中國香港隊，男女子組各有4支隊伍參賽；首階段於12月30及31日於九龍灣Mega Ice上演循環賽，最佳戰績兩支隊伍躋身1月1日舉行的決賽，另兩支隊伍則會爭奪季軍。值得留意的是，決賽及季軍戰都會移師明年世錦賽比賽場地愉景灣舉行。

香港冰球錦標賽決賽於愉景灣舉行，以備戰稍後上演的世錦賽。（冰總提供）

冰總主席陳恩永談及世錦賽籌備工作時說：「今次香港冰球錦標賽是我們備戰明年3月於香港主辦2026世界冰球錦標賽的重要一環，特別將決賽移師愉景灣，除了作為壓力測試，亦讓總會和球員可以提前適應比賽場地及實際運作。過往香港在場地硬件上未必具備主辦國際冰球賽事的條件，因此我們大幅提升了硬件配置，以滿足國際賽事的要求。當然，更重要的是港隊球員能透過今次賽事加強實戰訓練，進一步提升整體競技水平，為明年世錦賽作好準備。」

2026世界冰球錦標賽有3個級別將由香港主辦，分別是男子IIIB級別、女子IIB級別及男子U18 IIIA級別；是香港11年來，首度舉辦冰球世錦賽。