皇馬易帥首仗西班牙盃爆冷負乙組仔　新帥艾比路亞：我不怕失敗

西甲班霸皇家馬德里剛與教練沙比阿朗素分道揚鑣，易帥首仗由接任的艾比路亞領軍，西班牙盃16強作客乙組球隊阿爾巴塞特，爆冷2：3敗陣出局。賽後這位新教頭承認責任，並揚言不害怕失敗。



皇馬西班牙盃16強爆冷負乙組仔 新帥艾比路亞的災難開始

西班牙超級盃皇馬不敵巴塞隆拿後，辭退主帥沙比阿朗素，易帥首仗在西班牙盃，卻首度不敵「乙組仔」阿爾巴塞特，16強止步。

新上任的艾比路亞帥位迎來災難式開始，賽後他表示為戰果負全責：「在這間球會，賽和已經是差勁，是災難。這是痛苦的，我肯定我們所有球迷都受到傷害。責任在我，對於排陣和後備調動，我要對球員說多謝。現在我們會為周六一仗恢復過來。」

皇馬新帥艾比路亞領軍首仗便迎來「災難」。（路透社）

艾比路亞堅持休息主力決定 「我不怕失敗」

艾比路亞決定在今仗讓部分主力球員休息，面對艾爾巴塞特陷入苦戰，最終落敗收場。不過他堅持作出的決定，「我不會後悔，確信選擇了正確的陣容。我們的球員組成一支偉大球隊，如果給我重新選擇，1000次我都會作出相同決定。」他又指出，「要球員在一日之內適應，做到我所要求他們的一切十分困難，很多球員的身體狀況亦需要休息。」

「我並不害怕失敗，我明白所有渴望形容這場敗仗是失敗的人。失敗只是邁向成功的必經之路，它會令我變得更好，令我們變得更好。我曾經歷較今次更嚴重的敗仗，我們會盡最大努力準備下一仗。」