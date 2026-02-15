英足總盃｜紐卡素3：1反勝10人維拉　東拿利梅開二度

英格蘭足總盃第四輪賽事，阿士東維拉主場迎戰紐卡素。儘管維拉上半場先開紀錄，惟門將比蘇治（Marco Bizot）45分鐘被逐成本場賽事的轉捩點。紐卡素下半場憑辛度東拿利（Sandro Tonali）連入兩球，以及禾達美迪（Nick Woltemade）「埋齋」，以3:1反勝，晉身第五輪。



上半場14分鐘，維拉前鋒艾巴咸（Tammy Abraham）接應杜格拉斯雷斯（Douglas Luiz）的妙傳射入，維拉領先1：0。

2026年2月14日，英格蘭足總杯第四輪賽事，阿士東維拉主場迎戰紐卡素。圖為維拉前鋒艾巴咸（Tammy Abraham，右）射入第一個入波後慶祝。（Reuters）

來到上半場45分鐘，維拉門將比蘇治（Marco Bizot）犯規領紅牌被趕出場，正選門將達米安馬天尼斯（Emiliano Martínez）隨即入替里安拜尼（Leon Bailey）把守龍門。

來到下半場63分鐘，辛度東拿利（Sandro Tonali）在禁區外勁射，皮球「省中」杜格拉斯雷斯（Douglas Luiz）入網，紐卡素追成1：1。

2026年2月14日，足總杯第四輪賽事，阿士東維拉主場迎戰紐卡素。圖為紐卡素中場東拿利（Sandro Tonali）射入首個入球瞬間。（Reuters）

追平之後的紐卡素氣勢如虹，77分鐘，辛度東拿利（Sandro Tonali）遠射得手，將比分反超至2：1。

去到88分鐘，紐卡素前鋒禾達美迪（Nick Woltemade）近門射入，比分來到3：1，紐卡素鎖定勝局。