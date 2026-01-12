英足總盃｜曼聯主場不敵白禮頓　兩本土盃賽皆「一輪遊」44年首次

英格蘭足總盃周日（11日）舉行第3圈賽事，剛剛辭退主教練阿莫林（Ruben Amorim）的曼聯，在舊將費查（Darren Fletcher）臨時領軍下主場迎戰白禮頓，結果以1：2落敗。堂堂13次奪得足總盃冠軍的曼聯，自2014年以來首次在第三圈被淘汰。

曼聯繼聯賽盃後再次於本土盃賽「一輪遊」，今季又未能參與歐洲賽，加上英超落後榜首17分，今季勢面臨四大皆空局面。



圖為2026年1月11日英格蘭足總盃賽事， 巴贊古達（Brajan Gruda）先於上半場取得入球 。（Getty Images）

費查今場續約4-2-3-1陣式，明奈亦獲解凍復任正選，但球隊表現並冇起色，上半場12分鐘，巴贊古達（Brajan Gruda）先開紀錄，助白禮頓半場領先1：0。

下半場，倒戈的白禮頓老將韋碧克（Danny Welbeck）於64分鐘接應巴贊古達傳球入球，擴大領先至2：1。至82分鐘，錫斯高（Benjamin Šeško）在般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）助攻下入球，助曼聯打破僵局。於90分鐘，拉斯（Shea Lacey）兩黃一紅被逐離場。

曼聯季初於英格蘭聯賽盃第二圈首場出戰就被英乙甘士比淘汰，今場足總盃又來多一次一輪遊，是球隊自81/82球季後，再度於兩個本土盃賽首戰即出局。

接過火棒後領軍兩場只得1和1負的看守教練費查，賽後鼓勵一眾球員：「當你見到球員已身心俱疲，但未來仍然要靠他們繼續應對，曼聯有能力去扭轉今季，爭取歐聯資格。困難時刻，真正曼聯球員要挺身而出，如果覺得自己做唔到，不應繼續留在曼聯。」