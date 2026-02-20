香港傑出運動員選舉2025｜公眾投票最後十日　蔡俊彥何詩蓓暫領先

「香港傑出運動員選舉」（下稱傑運選舉）的公眾投票進入最後十天倒數，想支持香港運動員的市民，可把握最後機會到官方網站投票，投選心儀港將力爭各個獎項。



按此瀏覽香港傑出運動員選舉公眾投票網址

傑運選舉設有四個組別獎項，包括「香港傑出男運動員」、「香港傑出女運動員」、「香港最佳運動隊‍伍」及「香港最佳運動組‍合」，四個組別皆設公眾投票。伍」及「香港最佳運動組‍合」，四個組別皆設公眾投票。

蔡俊彥成為香港史上首位世界冠軍。（中國香港劍擊總會圖片）

經過約三周公眾投票，截至2月20日，花劍「世一」蔡俊彥在「香港傑出男‍運‍動員」暫時領先，他亦是「國泰星中之星香港傑出男運動員」的大熱之一；緊隨其後的男將包括網球黃澤林、乒乓球黃鎮廷、「飛魚」何‍甄‍陶和羽毛球李卓耀（羽毛球）。

何詩蓓。（Getty Images）

「香港傑出女運動員」方面，何詩蓓高踞榜首，桌球吳安儀、空手道世界冠軍劉慕裳、「小女車神」李思穎及劍擊佘繕妡則位列公眾投票第二至第五位。

劉慕裳。（Getty Images）

李思穎。（新華社）

競爭激烈的「最佳運動組合」，由張家朗、蔡俊彥、梁千雨及吳諾弘組成的男子花劍隊目前得票最高，羽‍毛球混雙鄧俊文/謝影雪和乒乓球男雙「世一」組合黃鎮廷/陳顥樺分列第二和第三。

香港手球隊於去年全運會勇闖四強，一如所料位踞「最佳運動隊伍」之首，票數更勝男子足球代表隊。

香港男子手球隊。（資料圖片；廖雁雄攝）

傑運選舉公眾投票將於3月1日截止，持有效香港身份證人士可於3月1日或之前可透過「國泰 2025 年度香港傑出運動員選‍舉」網頁參與公眾投票（每人限投票一次）。每位成功投票人士均會自動參加幸運大抽獎，有機會贏取總值超過港‍幣11萬‍元的獎品。傑運選舉將於3月31日在會展舉行頒獎禮。