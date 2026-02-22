英超｜車路士1:1和般尼升上第四　白禮頓作客2:0挫賓福特

英超第27輪賽事，車路士主場迎戰升班馬般尼，憑藉巴西前鋒祖奧柏度（João Pedro）上半場的入球先開紀錄，惟韋斯利科芬拿（Wesley Fofana）72分鐘被逐成球賽的轉捩點，施安菲林明（Zian Flemming）93分鐘接應角球頂入，為般尼搶回一分。白禮頓作客憑藉迪亞高高美斯（Diego Gómez）及韋碧克（Danny Welbeck）的入球，以2:0擊敗賓福特。



上半場4分鐘，車路士前鋒柏度尼圖（Pedro Neto）左路發難，妙傳地波予祖奧柏度（João Pedro）近門鏟入。車路士領先1：0。

2026年2月21日，英超第27輪賽事，車路士主場迎戰般尼，圖為車路士前鋒祖奧柏度（João Pedro）射入全場唯一入球瞬間。（Reuters）

車路士其後一直佔據場上主動，但都未能取得第二個入球。來到72分鐘，後衛韋斯利科芬拿（Wesley Fofana）領第二張黃牌被逐離場。

2026年2月21日，英超第27輪賽事，車路士主場迎戰般尼，圖為車路士後衛韋斯利科芬拿（Wesley Fofana，左二）領第二張黃牌被逐離場。（Reuters）

來到93分鐘，禾特普斯（James Ward-Prowse）開出角球，禁區內無人看管的施安菲林明（Zian Flemming）頭槌輕鬆頂入網。般尼最終搶回一分，賽後積19分，依然排在降班區第19位。車路士積45分，暫時以得失球差押過曼聯升上第4位。

2026年2月21日，英超第27輪賽事，車路士主場迎戰般尼。圖為般尼前鋒施安菲林明（Zian Flemming，左）慶祝射入追平比分的入球。（Reuters）

賽前13場英超只有一勝的白禮頓今場「反客為主」，迪亞高高美斯（Diego Gómez）31分鐘就為球隊先拔頭籌，白禮頓領先1:0。

2026年2月21日，英超第27輪賽事，賓福特主場迎戰白禮頓，圖為白禮頓中場迪亞高高美斯（Diego Gómez，身穿黃色球衣）射入首個入球瞬間。（Reuters）

去到46分鐘，韋碧克（Danny Welbeck）為白禮頓再下一城，擴大優勢至2:0。

2026年2月21日，英超第27輪賽事，賓福特主場迎戰白禮頓，圖為白禮頓前鋒韋碧克（Danny Welbeck，身穿黃色球衣）射入本場第二個入球瞬間。（Reuters）

賽後，賓福特積40分排第7位；白禮頓積34分，排第12位。