劍擊亞青賽｜港隊女花挫中國摘第5金　少年組共獲5金4銀4銅

在印尼雅加達舉行的亞洲青少年劍擊錦標賽，首四日先上演少年組（17歲以下）賽事，港隊今日（23日）三線摘牌，當中港隊女子花劍先後挫日本及中國隊，稱霸女花團體賽，摘下港隊今年第5金，單單少年組成績已超越上年的3金5銀8銅。



樊寶懿與梁殷僑早前一同踏上女子花劍少年組的頒獎台，兩人在團體賽聯手，偕龍卓盈及文銥澄出戰，被列為頭號種子的港隊女花，輪空後先擊敗印度，然後再力克日本隊，晉身決賽。香港隊決賽對手是中國，港隊至中段一直稍處下風，龍卓盈在關鍵第7局打出氣勢，單局以9：5擊退對手，助港隊領先，加上梁殷僑與樊寶懿穩住勝局，港隊以45：38奪冠，稱霸女子花劍，亦是樊寶懿今屆第2面金牌。

梁殷僑﹑龍卓盈﹑文銥澄﹑樊寶懿（左至右）聯手出戰女子花劍，為港隊增添一面金牌。（亞洲劍聯）

由葉誠治﹑歐倬懿﹑謝宇涵﹑潘靖熹組成的港隊男子佩劍，同樣殺入決賽，挑戰勁旅韓國隊，港隊中段由歐倬懿打出9：2，一度取回領先，惟港隊未能保持優勢，以39：45憾負摘銀。在個人賽包辦金﹑銀﹑銅的港隊男重，4強面對韓國隊，結果戰至「決一劍」，惜以42：43一劍飲恨，無緣決賽。

（亞洲劍聯）

今年亞青賽僅完成少年組，香港隊暫時獲得5金4銀4銅，已超越上年亞青3金5銀8銅的成績。亞青賽周二（24日）起將展開青年組（20歲以下）賽事，首日先有林浩朗等劍手登場，再爭佳績。

亞洲青少年劍擊錦標賽港隊少年組成績



女子佩劍個人賽

金牌：余傑

女子花劍個人賽

金牌：樊寶懿 銅牌：梁殷僑

男子重劍個人賽

金牌：徐啓哲 銀牌：黃柏耀 銅牌：何承灃

男子花劍團體賽

金牌：何承謙﹑王哲﹑許皓竣﹑董瑞麒

女子花劍團體賽

金牌：樊寶懿﹑梁殷僑﹑龍卓盈﹑文銥澄

男子花劍個人賽

銀牌：何承謙

男子佩劍個人賽

銅牌：葉誠治

男子佩劍團體賽

銀牌：歐倬懿﹑葉誠治﹑謝宇涵﹑潘靖熹

女子佩劍團體賽

銀牌：余傑﹑楊書涵﹑鄒雨妍﹑鍾凱瀅

男子重劍團體賽

銅牌：徐啓哲﹑黃柏耀﹑何承灃﹑黃懿諾

