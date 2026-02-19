劍擊亞青賽｜港隊44小將農曆新年征印尼　一文睇清完整名單＋賽程

港隊劍擊小將不時征戰海外，青少年世界盃獲得不俗成績。在農曆新年期間，44名小將將赴印尼雅加達，參加一年一度的亞洲青少年劍擊錦標賽，力爭突破去年3金5銀8銅的戰績。



出戰少年組的港隊小將周三率先出發印尼雅加達。（中國香港劍擊總會圖片）

國際劍聯（FIE）今季增設少年世界盃，港隊小將頻頻登上頒獎台，同樣是少年組世界排名前列的劍手，當中何承謙與梁殷僑分別是男﹑女子花劍「世一」；男子重劍的黃柏耀及何承灃分別列世界第二及第三，女子佩劍的楊書涵同樣處列第二。出戰少年組的小將們，在年初二（18日）率先出發赴印尼，準備周五開始的賽事。

青年組方面，由早前偕師兄贏得巴黎站世界盃的林浩朗與全運會代表吳海諦領軍，上年在世青歷史性踏上團體賽頒獎台的男子重劍，以原班人馬參賽。

林浩朗。（趙子晉攝）

男重四子高映川﹑徐浤展﹑黃至晧﹑袁諾文在上年世青賽締造歷史，摘下港隊史上首面團體獎牌。（FIE圖片）

今年亞青賽在印尼雅加達上演，一連8日決出青年組（20歲以下）及少年組（17歲以下）的各個組別錦標，力爭突破上年3金5銀8銅的戰績。

2026年亞洲青少年劍擊錦標賽賽程



2月20日 少年組男子花劍﹑女子重劍﹑女子佩劍個人賽

2月21日 少年組男子重劍﹑男子佩劍﹑女子花劍個人賽

2月22日 少年組男子花劍﹑女子重劍﹑女子佩劍團體賽

2月23日 少年組男子重劍﹑男子佩劍﹑女子花劍團體賽

2月24日 青年組男子花劍﹑女子重劍﹑女子佩劍個人賽

2月25日 青年組男子重劍﹑男子佩劍﹑女子花劍個人賽

2月26日 青年組男子花劍﹑女子重劍﹑女子佩劍團體賽

2月27日 青年組男子重劍﹑男子佩劍﹑女子花劍團體賽



2026年亞洲青少年劍擊錦標賽港隊名單

花劍

男子青年組 林浩朗、劉晉延、蔡子樂、原子舜

女子青年組 黃純一、劉一衡、樊寶懿、黃諾頤

男子少年組 何承謙、王哲、許皓竣、董瑞麒

女子少年組 樊寶懿、龍卓盈、梁殷僑、文銥澄



重劍

男子青年組 袁諾文、高映川、徐浤展、黃至晧

女子青年組 吳琬琳、吳海諦、方心、李懿穎

男子少年組 徐啓哲、何承灃、黃懿諾、黃柏耀

女子少年組 李懿穎、吳海諦、鄧詩雅、宋德心



佩劍

男子青年組 何柏霖、方曉楠、陳玟熹、雷鑑津

女子青年組 薛雅致、曾悅澄、莊凱欣、余傑

男子少年組 歐倬懿、葉誠治、潘靖熹、謝宇涵

女子少年組 楊書涵、余傑、鄒雨妍、鍾凱瀅



