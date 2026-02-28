社區健身體驗逾百學生參與 善款援助大埔火災受影響青少年

由「橄欖成長基金」主辦的「Move For Good Corporate Fitness Challenge」，剛於2月27日（周五）在啟德Airside恆動館舉行，有9間學校、逾100名學生參與，並獲得8間企業以不同方式支援；活動共籌得逾12萬善款，將用以援助於大埔宏福苑火災中間接受影響的兒童及青少年。



「Move For Good Corporate Fitness Challenge」有8間企業及9間學校參與。（橄欖成長基金提供）

「Move For Good Corporate Fitness Challenge」是一項獨特的健身體驗，透過運動與體育的力量，將企業與本地社區連結起來。活動於香港最大的CrossFit場館恆動館（Asphodel House）舉行，這項年度盛事匯聚參與者，共同促進身心健康、應對社會挑戰，並為香港多元社區帶來有意義的正面改變。

今次活動有9間學校參予，逾100名學生參加；另外有8間企業以不同方式支援，包括組隊參賽的中國香港欖球總會、滙嘉律師事務所（香港）（Walkers）及杰柏集團（JEB Group）；以及贊助學生隊伍的Ageas國際保險公司及安理謝爾曼思特靈律師事務所（AO Shearman）等。

+ 2

結果，國泰航空（Cathay Pacific）奪得公開組冠軍，而中國香港欖球總會則獲亞軍；至於學生組，有兩組出戰的官立嘉道理爵士中學（西九龍），包辦冠、亞軍（亞軍隊伍跟AO Shearman組隊參賽）。至於籌款最多獎項，則由中國香港欖球總會以籌得22,564港元勝出。

參賽學生梁浚庭盛讚今次健身體驗活動十分有意義，而且很大趣：「很好玩！這次比賽可以認識到很多外國的朋友，也可以跟他們交流心得；平常其他比賽較難有這個機會。」

橄欖成長基金行政總裁周思豪表示今次籌得款項將用於援助間接受大埔火災影響的兒童及青少年。（橄欖成長基金提供）

橄欖成長基金行政總裁周思豪表示：「『Move For Good Challenge』是我們其中一個年度籌款活動，旨在凝聚社會力量。每年我們從『Move For Good』活動籌得的資金，都會支持『橄欖成長基金』的一項特殊倡議。今年，我們非常振奮地宣布，所有款項將用於援助受大埔火災影響的兒童、青少年及社區，為他們提供以運動作主題的發展計劃及活動。運動擁有連結和團結人群的力量，我們希望將這份正能量和大家的支持，投入到這項極具意義的倡議中。衷心感謝今年所有參與的學校和企業的信任與支持，你們的努力和貢獻，我們萬分感激。」

今年，所有籌得款項將用於支持大埔宏福邨火災悲劇後、我們社區中受到間接影響的兒童及青少年。除了直接受災者，我們同樣關注那些因目睹事件、失去鄰里親友，或在悲劇陰影下持續承受情緒困擾的年輕心靈。透過社區活動，陪伴他們療癒心靈、重建韌力，並重新感受到運動與連結帶來的喜悅。

參與學校（排名不分先後）：

明愛胡振中書院

官立嘉道理爵士中學（西九龍）

圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學

聖公會聖匠中學

佛教筏可紀念中學

上水官立中學

五育中學

職業訓練局香港專業教育學院