帆船｜莫俊傑力敵30海里強風　「一人一船」由香港遠征菲律賓

莫俊傑（Tiger）是勞力士中國海帆船賽史上首個「一人一船」的參賽者，有別於其他參賽船隻，船上起碼有十名運動員分工合作，Tiger卻要一人分飾十角，獨自包辦舵手、桅杆手、鍵盤手、調帆手等所有工作。單人帆船經驗豐富的他表示，由去年9月開始備戰，累積航行逾600海里，對於獨自完成船上工作不太擔心，最重要是順利度過首天「荊棘滿途」的航程，並確保船隻圓好無缺，安全完賽。



莫俊傑將以「一人一船」方式角逐勞力士中國海帆船賽，他的朋友將在菲律賓蘇碧灣終點等候，他笑說「最緊要有兩罐夠凍嘅啤酒」。（李思詠攝）

帆船運動在香港不算熱門，但勞力士中國海帆船賽卻有64年歷史，屬一級離岸賽，也是亞洲最高等級的藍海經典離岸帆船賽。參賽船隻將由維港出發，橫越南中國海抵達終點菲律賓蘇碧灣，全程565海里（約1046公里）。莫俊傑是前香港帆船隊代表，曾出戰1994年廣島亞運，之後他轉戰離岸賽，今次將以單人帆船方式掌舵「2 Easy號」參賽，談到比賽最大挑戰，他說：「第一天的航道較多貨船和漁船，漁船會拖網捕魚，我們需要小心。以往參賽都是這樣，過了第一天之後，內心會更安定。」由於他將在比賽期間獨自肩負船上所有工作，他表示首要是保護好船隻，「一旦有部件破損，一定要立即修理，修理工作通常在較危險的位置處理，所以一定要小心保護船隻」。

勞力士中國海帆船賽今天舉行記者會後，賽事明天（3月4日）早上11時20分於香港遊艇會開賽。

勞力士中國海帆船賽在香港歷史悠久。（Getty Images）

2024年的勞力士中國海帆船賽。（官網圖片）