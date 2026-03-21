意籍教練Maurizio修成正果　帶領蔡俊彥奪世一　獲頒全年最佳教練

Maurizio Zomparelli在香港男子花劍教練團隊裏默默耕耘，終於修成正果，去年帶領蔡俊彥連贏世界盃、亞洲錦標賽及世界錦標賽冠軍，並登上世界排名第一後，他也因為這一連串的佳績，在2025香港優秀教練選舉中獲得個人項目高級組全年最佳教練獎，絕對是實至名歸。



Maurizio在花劍隊默默耕耘，終獲2025香港優秀教練選舉個人項目高級組全年最佳教練獎，絕對是實至名歸。（資料圖片）

與Maurizio同獲個人項目高級組全年最佳教練獎的還有殘疾人游泳（智障）教練梁淑盈；殘疾人劍擊（肢體殘疾）教練黃金球及武術教練黃志光則奪團體項目高級組全年最佳教練。青少年組別方面，個人項目全年最佳教練獎由桌球教練聶海欣奪得；壁球港役港將李浩賢則獲頒團體項目青少年組全年最佳教練獎。

Maurizio正在秘魯帶隊出戰世界盃，由總教練鄭兆康代領獎項。（公關提供）

前壁球港將李浩賢退役後轉任教練，獲團體項目青少年組全年最佳教練獎。（公關提供）

來自意大利的Maurizio，運動執教驗超過30年，除了劍擊，還教過排球、籃球、欖球等不同運動，同時兼任體能教練，連法拉利也曾邀請他訓練耐力賽的車手。東京奧運前，他獲港隊法籍教練Gregory Koenig（Greg）邀請來港執教，無私付出令他深受一眾港將愛戴，Maurizio接受《01體育》專訪時說過：「當劍手想加操，只要他們需要，我就會出現。運動員生涯不是人生的全部，但在追逐目標的奮鬥過程中，即使不一定成功，這些經驗都可以應用在人生其他部分，看到他們的成長，是我執教生涯最快樂的時刻。」

Maurizio專訪｜張家朗雙金幕後功臣 低調實幹的幸運男人

香港花劍隊近年屢創佳績，優秀劍手眾多，Greg主要與張家朗合作，Maurizio則負責訓練蔡俊彥，蔡於去年大爆發，世界冠軍加世界排名第一的戰績，足證Maurizio作為教練的執教功力。