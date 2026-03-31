劉慕裳6度當選十傑　膺世界冠軍兼世一仍無緣星中之星｜傑運選舉

世界冠軍、世界第一、世運會金牌等，是空手道港隊代表劉慕裳（Grace）在2025年寫下的亮眼成績單，可惜依然無緣首奪最高殊榮的「星中之星」。劉慕裳心態依然穩，在過去一年已經盡力做好自己，但獎項總是無法控制。

現場採訪：李思詠﹑趙子晉﹑梁鵬威﹑張倩儀



（梁鵬威攝）

劉慕裳2025年的成績單，算得上是無懈可擊，由年頭贏到年尾，一年內盡攬世界錦標賽、世界運動會、亞洲錦標賽，以及各個空手道K1聯賽的分站，劉慕裳一直高踞世界第一的位置。劉慕裳無疑是今年傑出運動員選舉的「星中之星」大熱門，Grace今年第6度獲得「十傑」殊榮，惜她與這項最高殊榮擦身而過。

Grace過往多次未能出席頒獎典禮，她在台上分享在2019年的經歷，「當年競烈激烈，只得『八傑』，最終無緣獲獎，我至今依然記得那份失落感，其實獎項都不可以定義我，當日失落獎項成為我的推動力，一推就推到今日、第6次獲得這項殊榮（十傑）。」

（梁鵬威攝）

劉慕裳接受傳媒訪問時，再談失落星中之星，「作為運動員，很多東西（獎項）都不在自己的控制範圍，我們上場不知道是勝是負，我唯一可以控制就是自己的表現。我上年憑自己的發揮，在我自己的專項（空手道）都有不錯成績，拿了世界冠軍、穿上金邊袍，這個成績已經是對得起自己。」

劉慕裳心態同樣穩定，獎項是其次，她最擔心的還是自己的表現，「傑運獎項（星中之星）對我是個獎勵，如果獲獎就當然高興，但我更着重自己的表現，每次比賽我對自己的要求都是最高，每一次都希望做到完美。」

劉慕裳9月將赴名古屋出戰亞運，她坦言最大挑戰是對方的主場之利，Grace以自己西班牙教練作為學習例子，「當年他在東京奧運，正是擊敗日本選手贏得金牌，我也會盡我自己的能力去發揮到最好，我都應該有這個（贏金牌）的可能。」