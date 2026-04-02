英格蘭友賽負日本菲爾科頓表現欠佳　杜慈：不保證穩入世界盃名單

英格蘭國家隊主帥杜慈（Thomas Tuchel）透露，曼城（Manchester City）中場菲爾科頓（Phil Foden）並不保證能入選2026年世界盃大名單。



現年25歲的菲爾科頓雖已為國家隊出戰49場，但近期狀態低迷，在球會的近15場比賽中僅正選四次。他上一次在英超入球已經是去年12月14日。

菲爾科頓近期狀態低迷，上一次取得進球要追溯到去年12月14日。（Getty images）

英格蘭最後一場熱身賽負日本 菲爾科頓狀態低迷：

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在香港時間星期三（4月1日）英格蘭於溫布萊球場以0：1負於日本的熱身賽中，菲爾科頓在下半場被換下。杜慈賽後直言：

他入選（世界盃陣容）並非板上釘釘。

這名德國籍主帥補充說：「顯而易見，他最近在曼城的出場時間不多。來到國家隊集訓營時，他笑容燦爛且訓練表現出色。我原以為他會給我們帶來驚喜，展現出同樣的活力與激情，但事實是，他很難發揮出全部影響力。」

由於隊長兼前鋒哈利卡尼（Harry Kane）因傷缺陣，這名2024年英超賽季最佳球員今仗在溫布萊被委以重任，擔任「假9」的核心角色，但表現缺乏說服力，觸球次數在英格蘭正選中包尾。

英格蘭隊長哈利卡尼因傷缺席熱身賽。（Getty images）

在評價球隊表現時，杜慈說：「如果我們派上進攻型球員，就會要求他們有進攻動作、創造力、盤帶、射門和助攻，而我們顯然做得不夠。」

杜慈必須在5月底前提交征戰美加墨世界盃的最終大名單。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】