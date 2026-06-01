2026世界盃庫拉索｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜庫拉索足球隊首次晉級世界盃決賽周。現時庫拉索世界排名第82，庫拉索在2026年世界盃被編進E組，同組對手包括德國、科特迪瓦及厄瓜多爾。本文將介紹庫拉索外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



代表中北美洲的庫拉索首次參與世界盃。（Getty Images）

現時世界排名：第82（截至4月）

世界盃外圍賽表現：

庫拉索在世界盃中北美洲區外圍賽B組取得3勝3和，排小組首名直接出線世界盃決賽周。

庫拉索近況：

庫拉索雖然以不敗姿態於世界盃外圍賽出線，惟今年3月底的國際賽期，球隊赴澳洲參加四角友誼賽卻以0：2不敵中國及以1：5大敗予澳洲。

德國隊現時世界排名第82。（Getty Images）

世界盃最佳成績：首次參賽

自從2014年開始以「庫拉索」名義參加世界盃外圍賽，球隊直到今屆才首次亮相決賽周。

2026世界盃，庫拉索首次打入決賽周。（Getty Images）

球隊主教練：艾禾卡特（Dirk Nicolaas Advocaat）

庫拉索教練：艾禾卡特。（Getty Images）

焦點球星：陳達毅（Tahith Chong）

現年26歲的錫菲聯翼鋒陳達毅（前譯鍾達希）於曼聯青年軍出身，他在庫拉索出生，又曾入選荷蘭U15至U21各級青年梯隊，至2025年選擇代表庫拉索，並在世界盃外圍賽亮相。

現年26歲的陳達毅（白衣）曾經入選過荷蘭U15至U21各級青年梯隊，至2025年正式選擇代表庫拉索。（Getty Images）

庫拉索世界盃26人大軍名單

門將：

Eloy Room/邁亞密FC

Trevor Doornbusch/芬洛

Tyrick Bodak/泰斯達

後衛：

Juriën Gaari/艾伯哈FC

Roshon van Eijma/華域克

科蘭尼斯（Sherel Floranus/施禾利）

Joshua Brenet/卡塞利

森保（Shurandy Sambo/鹿特丹斯巴達）

奧比斯普（Armando Obispo/燕豪芬）

Riechedly Bazoer/高耶

Deveron Fonville/奈梅亨

中場：

Leandro Bacuna/Iğdır

Juninho Bacuna/禾寧丹

Godfried Roemeratoe/華域克

菲歷達（Kevin Felida/丹保殊）

Livano Comenencia/蘇黎世

Ar'jany Martha/洛達咸

Tyrese Noslin/泰斯達

前鋒：

Kenji Gorré/海法馬卡比

Brandley Kuwas/禾寧丹

Gervane Kastaneer/丁加奴

Jeremy Antonisse/Kifisia

Jearl Margaritha/華斯蘭比蘭倫

Jürgen Locadia/邁亞密FC

桑迪積漢臣（Sontje Hansen/米杜士堡）

陳達毅（Tahith Chong/錫菲聯）

出線形勢：

世界盃決賽周擴軍至48隊，加上由美加墨聯手主辦，位處中美洲的庫拉索明顯是受惠者之一。然而他們抽中與4屆冠軍德國、非洲的科特迪瓦及南美洲的厄瓜多爾，很大機會都是「到此一遊」，甚至要成為8支最佳第三名出線32強淘汰賽亦十分困難。

庫拉索E組分組賽賽程（香港時間）