2026世界盃庫拉索｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程
世界盃2026｜庫拉索足球隊首次晉級世界盃決賽周。現時庫拉索世界排名第82，庫拉索在2026年世界盃被編進E組，同組對手包括德國、科特迪瓦及厄瓜多爾。本文將介紹庫拉索外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。
現時世界排名：第82（截至4月）
世界盃外圍賽表現：
庫拉索在世界盃中北美洲區外圍賽B組取得3勝3和，排小組首名直接出線世界盃決賽周。
庫拉索近況：
庫拉索雖然以不敗姿態於世界盃外圍賽出線，惟今年3月底的國際賽期，球隊赴澳洲參加四角友誼賽卻以0：2不敵中國及以1：5大敗予澳洲。
世界盃最佳成績：首次參賽
自從2014年開始以「庫拉索」名義參加世界盃外圍賽，球隊直到今屆才首次亮相決賽周。
球隊主教練：艾禾卡特（Dirk Nicolaas Advocaat）
焦點球星：陳達毅（Tahith Chong）
現年26歲的錫菲聯翼鋒陳達毅（前譯鍾達希）於曼聯青年軍出身，他在庫拉索出生，又曾入選荷蘭U15至U21各級青年梯隊，至2025年選擇代表庫拉索，並在世界盃外圍賽亮相。
庫拉索世界盃26人大軍名單
門將：
Eloy Room/邁亞密FC
Trevor Doornbusch/芬洛
Tyrick Bodak/泰斯達
後衛：
Juriën Gaari/艾伯哈FC
Roshon van Eijma/華域克
科蘭尼斯（Sherel Floranus/施禾利）
Joshua Brenet/卡塞利
森保（Shurandy Sambo/鹿特丹斯巴達）
奧比斯普（Armando Obispo/燕豪芬）
Riechedly Bazoer/高耶
Deveron Fonville/奈梅亨
中場：
Leandro Bacuna/Iğdır
Juninho Bacuna/禾寧丹
Godfried Roemeratoe/華域克
菲歷達（Kevin Felida/丹保殊）
Livano Comenencia/蘇黎世
Ar'jany Martha/洛達咸
Tyrese Noslin/泰斯達
前鋒：
Kenji Gorré/海法馬卡比
Brandley Kuwas/禾寧丹
Gervane Kastaneer/丁加奴
Jeremy Antonisse/Kifisia
Jearl Margaritha/華斯蘭比蘭倫
Jürgen Locadia/邁亞密FC
桑迪積漢臣（Sontje Hansen/米杜士堡）
陳達毅（Tahith Chong/錫菲聯）
出線形勢：
世界盃決賽周擴軍至48隊，加上由美加墨聯手主辦，位處中美洲的庫拉索明顯是受惠者之一。然而他們抽中與4屆冠軍德國、非洲的科特迪瓦及南美洲的厄瓜多爾，很大機會都是「到此一遊」，甚至要成為8支最佳第三名出線32強淘汰賽亦十分困難。
庫拉索E組分組賽賽程（香港時間）
日期
時間
對賽
2026年6月15日（一）
凌晨1:00
庫拉索Vs德國
2026年6月21日（日）
早上8:00
厄瓜多爾Vs庫拉索
2026年6月26日（六）
凌晨4:00
庫拉索Vs科特迪瓦