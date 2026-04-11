香港田徑系列賽｜陳俊浩男子400米無敵　陳佩琦膺百米飛人

撰文：李思詠
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港隊「飛人」陳俊浩稱霸香港田徑系列賽（四）的男子400米，他以47.59秒奪魁。

香港田徑系列賽（四）一連兩天於灣仔運動場舉行。新星陳俊浩在男子400米繼續無敵，以47.59秒勇奪冠軍，余卓偉和梁慧軒分別以49.51秒及49.83秒分奪亞軍和季軍。女子400米，鄒子蕎跑出56秒正掄元，亞軍及季軍為鄧佩君及潘幸慧，成績分別是56.98秒及57.36秒。

陳俊浩專訪：十年一遇的400米飛人　是在兜轉中煉成的

陳俊浩。（田總提供）

至於百米飛人，馬景揚和陳佩琦稱王封后；女子公開組跳高，鍾慧欣以1.76米摘金，亞軍的張靜嵐同樣跳出1.76米，但失誤次數較多，屈居亞軍。

香港田徑系列賽（四）主要成績

賽事

冠軍

亞軍

季軍

男子100米

馬景揚

10.46秒

吳君浩

10.56秒

張灝軒

10.57秒

女子100米

陳佩琦

11.69秒

黃韻之

11.94秒

庾沛怡

11.96秒

男子400米

陳俊浩

47.59秒

余卓偉

49.51秒

梁慧軒

49.83秒

女子400米

鄒子蕎

56.00秒

鄧佩君

56.98秒

潘幸慧

56.36秒

女子跳高*

鍾慧欣

1.76米

張靜嵐

1.76米

黃沅嵐

1.73米

*張靜嵐因失誤次數較多，同樣成績下屈居亞軍

鍾慧欣。（田總提供）
陳佩琦（左）。（田總提供）
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