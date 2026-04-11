香港田徑系列賽｜陳俊浩男子400米無敵 陳佩琦膺百米飛人
撰文：李思詠
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港隊「飛人」陳俊浩稱霸香港田徑系列賽（四）的男子400米，他以47.59秒奪魁。
香港田徑系列賽（四）一連兩天於灣仔運動場舉行。新星陳俊浩在男子400米繼續無敵，以47.59秒勇奪冠軍，余卓偉和梁慧軒分別以49.51秒及49.83秒分奪亞軍和季軍。女子400米，鄒子蕎跑出56秒正掄元，亞軍及季軍為鄧佩君及潘幸慧，成績分別是56.98秒及57.36秒。
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至於百米飛人，馬景揚和陳佩琦稱王封后；女子公開組跳高，鍾慧欣以1.76米摘金，亞軍的張靜嵐同樣跳出1.76米，但失誤次數較多，屈居亞軍。
賽事
冠軍
亞軍
季軍
男子100米
馬景揚
10.46秒
吳君浩
10.56秒
張灝軒
10.57秒
女子100米
陳佩琦
11.69秒
黃韻之
11.94秒
庾沛怡
11.96秒
男子400米
陳俊浩
47.59秒
余卓偉
49.51秒
梁慧軒
49.83秒
女子400米
鄒子蕎
56.00秒
鄧佩君
56.98秒
潘幸慧
56.36秒
女子跳高*
鍾慧欣
1.76米
張靜嵐
1.76米
黃沅嵐
1.73米
*張靜嵐因失誤次數較多，同樣成績下屈居亞軍