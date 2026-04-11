香港田徑系列賽｜陳俊浩男子400米無敵　陳佩琦膺百米飛人

港隊「飛人」陳俊浩稱霸香港田徑系列賽（四）的男子400米，他以47.59秒奪魁。



香港田徑系列賽（四）一連兩天於灣仔運動場舉行。新星陳俊浩在男子400米繼續無敵，以47.59秒勇奪冠軍，余卓偉和梁慧軒分別以49.51秒及49.83秒分奪亞軍和季軍。女子400米，鄒子蕎跑出56秒正掄元，亞軍及季軍為鄧佩君及潘幸慧，成績分別是56.98秒及57.36秒。

陳俊浩專訪：十年一遇的400米飛人 是在兜轉中煉成的

陳俊浩。（田總提供）

至於百米飛人，馬景揚和陳佩琦稱王封后；女子公開組跳高，鍾慧欣以1.76米摘金，亞軍的張靜嵐同樣跳出1.76米，但失誤次數較多，屈居亞軍。

香港田徑系列賽（四）主要成績 賽事 冠軍 亞軍 季軍 男子100米 馬景揚 10.46秒 吳君浩 10.56秒 張灝軒 10.57秒 女子100米 陳佩琦 11.69秒 黃韻之 11.94秒 庾沛怡 11.96秒 男子400米 陳俊浩 47.59秒 余卓偉 49.51秒 梁慧軒 49.83秒 女子400米 鄒子蕎 56.00秒 鄧佩君 56.98秒 潘幸慧 56.36秒 女子跳高* 鍾慧欣 1.76米 張靜嵐 1.76米 黃沅嵐 1.73米 *張靜嵐因失誤次數較多，同樣成績下屈居亞軍

鍾慧欣。（田總提供）