世界盃2026捷克｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜捷克國家足球隊連同捷克斯洛伐克年代已是第9次打入世界盃決賽周，但以捷克名義參賽後僅在2006年世界盃晉級分組賽。捷克現時世界排名第41位，今屆被編入A組，同組對手包括韓國、墨西哥、南非。本文將介紹捷克外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：捷克（Getty Images）

捷克現時世界排名：第41（截至4月）

捷克世界盃外圍賽表現：

捷克的晉級之路可謂驚險萬分。在外圍賽小組賽階段，捷克位列L組第2，未能直接出線。在3月的歐洲區外圍賽附加賽中，捷克先在準決賽互射十二碼階段擊敗愛爾蘭；隨後決賽於布拉格主場與丹麥戰至1：1平手，再次通過互射十二碼以3：1勝出，成功奪決賽周入場券，這也是該國睽違20年後再次重返世界盃舞台。

歐洲區外圍賽附加賽中，捷克兩次通過在互射十二碼中取勝驚險獲得2026世界盃決賽周入場券。（Getty Images）

捷克近況：

球隊在2025年底曾經歷動盪，由於在外圍賽敗給法羅群島，原教練夏錫（Ivan Hašek）離任，由74歲老帥古碧克（Miroslav Koubek）於2025年12月接手。在古碧克的領軍下，捷克在3月底世盃外附加賽中展現了良好心理素質。

捷克世界盃最佳成績：分組賽

自1993年與斯洛伐克分治後，捷克僅在2006年參加過德國世界盃，當時止步於分組賽。若追溯至捷克斯洛伐克時期，該國曾於1934年及1962年兩度奪得世界盃亞軍。2026年將是他們睽違20年後，再次以獨立國家名義重返世界盃決賽周。

捷克僅在2006年參加過德國世界盃，當時止步於分組賽。（Getty Images）

捷克主教練：古碧克（Miroslav Koubek）

2025年12月19日，古碧克被聘為捷克國家隊主教練，帶領球隊殺入世界盃決賽周。

捷克主教練：古碧克（Getty Images）

捷克焦點球星：柏德列舒希克（Patrik Schick）

柏德列舒希克效力利華古遜，今季出場24次入11球。

柏德列舒希克是捷克的進攻核心。（Getty Images）

捷克世界盃26人名單陣容

門將：

高華（Matej Kovar/燕豪芬）

史坦歷（Jindrich Stanek/布拉格斯拉維亞）

漢尼錫（Lukas Hornicek/布拉加）

後衛：

華迪美高法爾（Vladimir Coufal/賀芬咸）

湯馬士賀利斯（Tomas Holes/布拉格斯拉維亞）

卡積治（Ladislav Krejci/狼隊）

大衛森馬（David Zima/布拉格斯拉維亞）

錫尼利（Jaroslav Zeleny/布拉格斯拉維亞）

大衛祖拉錫（David Jurasek/布拉格斯拉維亞）

杜迪拿（David Doudera/布拉格斯拉維亞）

羅賓夏蘭歷（Robin Hranac/賀芬咸）

查路比克（Stepan Chaloupek/布拉格斯拉維亞）

中場：

湯馬士蘇錫克（Tomas Soucek/韋斯咸）

華迪美達里達（Vladimir Darida/Hradec Kralove）

盧卡斯普禾特（Lukas Provod/布拉格斯拉維亞）

沙迪歷（Michal Sadilek/布拉格斯拉維亞）

柏華蘇歷（Pavel Sulc/里昂）

歷卡斯施夫（Lukas Cerv/柏辛域陀尼亞）

Hugo Sochurek/布拉格斯拉維亞

Alexandr Sojka/柏辛域陀尼亞

域辛斯基（Denis Visinsky/柏辛域陀尼亞）

前鋒：

柏德列舒希克（Patrik Schick/利華古遜）

阿當荷路錫（Adam Hlozek/賀芬咸）

Jan Kuchta/布拉格斯拉維亞

捷提爾（Mojmir Chytil/布拉格斯拉維亞）

湯馬士祖利（Tomas Chory/布拉格斯拉維亞）

捷克出線形勢：

捷克身處A組，競爭非常激烈。同組對手包括擁有主場優勢的東道主墨西哥，以及亞洲傳統勁旅韓國和非洲球隊南非。捷克前兩場對韓國、南非的比賽將十分關鍵，如果能夠在最後一場血拼墨西哥前取得一定分數，則很大機會出線。

捷克A組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026捷克A組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月12日（五） 上午10:00 韓國Vs捷克 2026年6月19日（五） 凌晨00:00 捷克Vs南非 2026年6月25日（四） 上午9:00 墨西哥Vs捷克

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