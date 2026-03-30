杜陀領軍44日被炒　熱刺仍是英超教練「求職陷阱」︱英超

熱刺辭退法蘭克後，「實驗式」地找上從未執教英超、CV亦絕不亮麗的杜陀（Igor Tudor）掌帥，結果領軍5場英超未嘗一勝，降班危機愈來愈深重之下，未捱到季尾杜陀已被辭退，他上任僅44日。

事實上在普捷天奴離任後，由摩連奴、紐奴、干地到普斯迪高古的下場，已再三證明熱刺猶如領隊的「求職陷阱」，經過杜陀一役，甚至很可能再次陷入沒有教練願意加盟的惡性循環。



杜陀領軍熱刺僅44日便被炒。(路透社)

杜陀領軍熱刺在英超4負1和 上任僅44日後離任

熱刺宣布與杜陀在「雙方同意下」分道揚鑣，結束只有短短44日的任期。杜陀掌帥後，熱刺在5場英超賽事只得1和4負，對阿仙奴、富咸、水晶宮、森林全數落敗，僅靠作客在利物浦身上搶回1分，護級形勢愈來愈惡劣。目前排在第17位，距離降班區只有1分之隔。此外，歐聯16強賽事熱刺在杜陀領軍下亦以兩回合總比數5：7不敵馬德里體育會出局。

白百合今季餘下最大目標，就是全力護級，明顯地對球員冷酷無情的杜陀，並不是合適人選。熱刺上季在普斯迪高古帶領下贏得歐霸，球會以聯賽成績不佳為由把他辭退，改以湯馬士法蘭克領軍。不幸地在傷兵滿營下交不出成績，加上更衣室日漸失控，終要辭退他「止蝕」，也屬無可厚非，問題是接下來的領隊人選。

沒有英超經驗的杜陀，在熱刺的表現猶如災難。(路透社)

熱刺找上杜陀一刻已注定失敗 管理層一錯再錯

管理層找上沒有英超經驗的杜陀，這個克羅地亞教頭，縱使球員年代中規中距，但在執教母會夏德（Hajduk Split）後，沒有任何一份工維持到一年以上，而且從未領軍贏過聯賽冠軍，當上教練後唯一錦標是領夏德贏過一次克羅地亞盃。這樣平庸又沒有英超歷練的教練，來到熱刺當然不能創造奇蹟，失敗已是意料之中。

昔日在利維（Daniel Levy）管治下，熱刺從轉會策略到球會營運都受到外界不少批評，他在去年9月已經離任，熱刺的管治問題不但沒有解決，從聘用到辭退杜陀更可見管理層的決策如「盲頭烏蠅」。

熱刺仍是英超教練「求職陷阱」

熱刺球迷如今只能期望球會終可聆聽他們的意見，找來一位能夠鼓勵士氣的教頭，無論是老帥哈利列納，或是再以舊將賴恩美臣出任「救火隊隊長」又好，好好領軍踢罷英超最後7場比賽，避免繼1977年後首度降班。

至於球季完結後的新領隊人選，已是後話。2021年4月熱刺在聯賽盃決賽前辭退摩連奴，結果失掉獎盃之餘，尋找新帥亦處處碰壁，盛傳遭逾10人拒絕、不停「食檸檬」之下，終由前狼隊主帥紐奴領軍，這位葡萄牙領隊僅4個月後便被辭退。歷史不斷重複，熱刺再歷災難一季，季前炒普斯迪高古，季中炒法蘭克，杜陀今日亦閃電被炒，如此明顯的「教練求職陷阱」，實在很好奇還有誰願意上這艘「賊船」，今個夏天熱刺尋覓新帥時，又會否如5年前一樣「案件重演」？