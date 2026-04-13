熱刺真的要降班了？　迪沙比領軍首仗作客負新特蘭︱英超

英超熱刺作客新特蘭，新帥迪沙比（Roberto de Zerbi）上任首仗便要領軍到訪今季氣勢強勁的光明球場，結果未能扭轉白百合的頹勢。

由於周六韋斯咸大勝狼隊全取3分，逃離降班區，周日作賽的熱刺0：1不敵新特蘭後，兩軍在英超的聯賽位置對調，熱刺跌入第18位的「降班區」。餘下6輪聯賽，熱刺難道真是要降班收場？



英超︱熱刺0：1不敵新特蘭後，跌入第18位的「降班區」。（路透社）

熱刺今季第二度易帥 迪沙比臨危受命

上季普斯迪高古帶領熱刺贏得歐霸冠軍，難得的重要錦標，球會卻嫌聯賽成績不濟而辭退「肥普」，改從賓福特撬來湯馬士法蘭克掌帥。不知是用藥過猛，還是時運不濟，法蘭克為熱刺改革先除去陣中最大牌的孫興慜，並引入多位新球員，陣容大變之下，遇上嚴重傷兵潮，他在賓福特那套未能在熱刺發揮出來，易帥後英超戰績依然低迷。

今年2月熱刺跌至聯賽第16位，法蘭克終被辭退。護級危機關頭，球會竟找上沒有英超經驗兼且一直以來執教成績十分平庸的杜陀掌帥，結果在英超4負1和未嘗一勝，歐聯16強不敵馬體會出局，上任僅44日便被炒。

羅美路71分鐘傷出 熱刺隊長當場情緒崩潰痛哭

經歷「杜陀之亂」，熱刺的士氣更加低落，球會急忙中找上曾帶領白禮頓的迪沙比為新教頭。新特蘭的光明球場，成為這支升班馬的最強後盾，阿仙奴、曼城、維拉均要在這兒失分，積弱已久的熱刺又怎會是例外？

今場表現改善之下，還是在61分鐘失守，新特蘭守將梅基尼（Nordi Mukiele）的入球，助黑貓一球小勝，熱刺雪上加霜的是，71分鐘隊長羅美路受傷，關鍵時刻失去隊中核心人物，羅美路自知球隊狀況，離場前急得當場痛哭。他的崩潰，猶如熱刺全隊寫照，球隊無力挽回0：1敗局，再次輸波收場。

英超︱新特蘭守將梅基尼（Nordi Mukiele）的入球，助黑貓一球小勝。（Getty Images）

熱刺墮降班區 迪沙比堅信：「一場勝仗足以改變一切」

今周韋斯咸全取3分，熱刺全失3分後，兩軍32戰過後韋斯咸以32分升上第17，熱刺維持30分跌至第18。

英超聯賽只餘下6輪，榜尾的狼隊、尾二的般尼幾乎篤定降班，餘下一隊由第15位的列斯聯、第16位的森林、第17位的韋斯咸、到第18位的熱刺都有可能，這4支老牌球會之間的分數只有3分之差，一場勝負即可改變命運。迪沙比能否幫助熱刺扭轉乾坤，成功逃離險境？

英超︱新上任的迪沙比堅信「一場勝仗可改變一切」。(路透社)

這位意大利教頭似乎已掌握球隊目前狀況，明白到球員目前最需要提升的不是球技，而是自信，因此他說會像個大哥哥或是父親那樣幫助球員，激勵士氣，「他們不需要一個教練，不需要改善球技，只要提升自信，他們便能立即踢得更出色。」迪沙比對前景充滿信心，「只要我們能夠取得一場勝仗，一切便能改變。」