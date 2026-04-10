拜仁闊別近廿年重臨香港8月啟德友賽維拉　英超勁旅今夏去哪兒？

今年夏天，香港再次有超級足球勁旅來港踢季前熱身賽，德甲班霸拜仁慕尼黑今夏會將一年一度的Audi Summer Tour移師亞洲，分別在韓國及香港踢兩場熱身賽，當中今年8月7日會在啟德體育園與艾馬利領軍的英超球隊阿士東維拉對戰，是接近20年以來拜仁首度重臨香港。



拜仁闊別近廿年重臨香港，8月啟德體育園主場館友賽維拉。（Getty Images）

拜仁慕尼黑Audi Summer Tour賽程

8月4日／對 濟州SK／濟州島（韓國）

8月7日／對 阿士東維拉／啟德體育園（香港）



去年4大勁旅兩度坐爆啟德 今夏輪到拜仁慕尼黑

去年夏天，新開幕的啟德體育園已吸引到4大豪門球隊訪港，7月26日利物浦對AC米蘭一仗寫下49704人入場的紀錄。5日後再上演首次海外的北倫敦打吡阿仙奴對熱刺，再創下49975人的入場新紀錄。

今年輪到拜仁慕尼黑來港，這支德國勁旅對上一次訪港已經要數到2007年。當年法國名將列貝利（Franck Ribéry）、意大利射手東尼（Luca Toni）剛剛加盟即隨隊訪港，與巴西球隊聖保羅踢友賽，由射手高路斯（Miroslav Klose）及咸美治艾天托（Hamit Altintop）的入球，2：1勝出。

香港球迷有望見證卡尼與迪亞斯聯手。（Getty Images）

拜仁時隔近廿年再訪港 卡尼彌補熱刺球迷遺憾？

時隔19年，拜仁再次星光熠熠，英格蘭隊長哈利卡尼（Harry Kane）聯同今季新加盟即成為他的好拍檔的路爾斯迪亞斯（Luis Diaz），還有門將紐亞、韓國中堅金玟哉、以及甘美治、穆斯亞拿、贊拿比、哥列斯卡等多員德國國家隊主力訪港，相信具備相當號召力。

去年熱刺來港，雖可趕及孫興慜離隊前一睹風采，但另一傳奇卡尼2023年經已離隊，今次拜仁訪港，或吸引一班忠實熱刺球迷另類朝聖。

世界盃年曼聯阿仙奴留在歐洲 利物浦赴美 車路士熱刺澳洲會師

今年適逢是世界盃年，決賽周在6至7月中期間於美國、加拿大和墨西哥三地上演，不少歐洲球隊為免主力舟車勞頓，未必太熱衷遠赴亞洲踢熱身賽。英超球隊曼聯和阿仙奴今個夏天都會留在歐洲，曼聯會到訪北歐三國和愛爾蘭，阿仙奴暫時只落實在都柏林對貝迪斯。

由美國班主持有的利物浦，則會到美國踢3場熱身賽。車路士和熱刺會在澳洲會師，傳統Big 6球隊暫時只有曼城未有季前熱身賽之旅消息。曾有傳聞指藍月亮同樣會來港，與祖雲達斯對戰。換言之，阿士東維拉隨時成為今夏唯一訪港的英超前列球隊。

拜仁對維拉票價及發售詳情尚待公布

阿士東維拉同樣已闊別香港多年，對上一次是2011年7月的英超亞洲挑戰盃，他們在決賽0：2不敵車路士。主辦商表示，今次拜仁對維拉一仗的門票售價及開售日期等詳情，會在4月稍後時段公布，之後他們亦會提供球隊公開操練等讓公眾參與的球迷活動相關資訊。