體壇札記｜成長於戰火的波斯尼亞鑽石　迪斯高40歲未言退再戰世盃

普遍香港人對薩拉熱窩（Sarajevo）的認識，都是個暴露年齡系列。有人會記得千禧年初有套港產片中，詹瑞文模仿鍾景輝聲音的一句「薩拉熱窩的華人以砵仔糕醫陽痿」；再年長一點的，可能會知道有部加拿大紀錄片叫《薩拉熱窩的羅密歐與茱麗葉》（Romeo and Juliet in Sarajevo），或者是已故詞人林振強以此片名字為鄭秀文填詞的同名流行曲。

這個多次發生牽連全球重大事件的波斯尼亞首都，本來就是一個美麗多元又充滿文化底蘊的地方，今次故事的主角、有「波斯尼亞的鑽石」（波斯尼亞語Bosanski Dijamant）稱號的老將迪斯高（Edin Džeko），就是出生在薩拉熱窩。

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自1990年代初南斯拉夫內戰爆發以來，薩拉熱窩在世人眼中多了一重傷感的氣氛。（Getty Images）

自1990年代初南斯拉夫內戰爆發以來，薩拉熱窩在世人眼中多了一重傷感的氣氛。這個城市向來以其宗教文化多元而聞名，伊斯蘭教、東正教、天主教、猶太教經歷數世紀仍然共存；也是歐洲僅有能夠清真寺、天主教堂、東正教堂和猶太教堂能夠比鄰並存的大都市。正因為其悠久的歷史和宗教及文化多樣性，薩拉熱窩常被稱為「歐洲的耶路撒冷」（Jerusalem of Europe）。

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薩拉熱窩向來以其宗教文化多元而聞名，伊斯蘭教、東正教、天主教、猶太教經歷數世紀仍然共存。（Getty Images）

薩拉熱窩這種多元性格，正好反映了波斯尼亞這國家的本質。經歷幾年戰爭後，境內三大主要民族：信伊斯蘭教的波斯尼亞人、信東正教的塞爾維亞人，以及信天主教的克羅地亞人最終都厭倦了生靈塗炭，希望以和平換取未來。

迪斯高就成長於動盪年代，6歲開始就要面對無常的戰火。（Getty Images）

戰火中的薩拉熱窩

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迪斯高就是成長於這個動盪年代，他1986年出生在薩拉熱窩一個穆斯林家庭，6歲開始就要面對無常的戰火，本應是最美好的成長時光，經常看到炸彈降落在他的家附近。和其他孩子一樣，這名小男孩一樣喜歡和其他年齡相若的夥伴在戶外的球場上踢波。直至有一天，他的母親阻止他和朋友出去踢波，而當日那個他經常和朋友留連的球場，就被炮彈擊中，他有7個兒時夥伴失去了性命，而迪斯高則與死神擦身而過。

迪斯高曾與死神擦身而過，但他的兒時夥伴就被炮彈擊中喪命。（Getty Images）

戰火雖然奪去無數生命，但未能消滅迪斯高對足球的熱愛。他在英國踢波時，曾對傳媒表示，對足球的熱情從未減退。在成長期間，只要有空閒就會觀看足球比賽，雖然家園被炸毁後，曾經一家十五口擠進祖父母一個不足380平方呎的單位生活，但如果情況許可，迪斯高仍然會在家中觀看足球賽電視直播，那是他的心靈「防空洞」，戰爭甚至令迪斯高更喜歡足球，因為在頹垣敗瓦的城市裏，可以做到的事其實並不多。

薩拉熱窩街頭在戰爭時仍然有男童上街踢波，沒太多事可做下，足球成為了他們的心靈防空洞。（Getty Images）

迪斯高自小喜歡是那時代的歐洲班霸AC米蘭，最愛的球員是少年時經常在直播中看到的烏克蘭「核彈頭」、曾經為AC米蘭射入175球的舒夫真高。迪斯高也和偶像一樣在聖西路球場上馳騁和入球，但弔詭的是他效力了米蘭市另一隊球隊國際米蘭，在那裏渡過了兩季，更殺入了歐聯決賽，可惜不敵舊東家曼城未能捧盃。

現時效力德乙史浩克04的迪斯高仍然有心有力有熱情。（Getty Images）

雖然迪斯高是少數能在德甲、英超及意甲三大聯賽都攻入超過50球（連同各項盃賽甚至超過70球）的球員，但其實他經常都被視為配角和後備。他曾效力曼城，但當時完全屈居於另一前鋒阿古路陰影之下，在2012年曼城最後一刻反勝昆士柏流浪首奪英超那場剎科戰，世人記住了阿古路93分20秒那記奠勝入球，但沒有人記住迪斯高1分鐘前才為曼城扳平的入球。不過迪斯高的父親就很了解兒子，他認為迪斯高知道如何應對所有壓力，因為他比很多足球員都曾經活得更動盪，「堅韌、強壯和穩定，他的足球也反映了生命。」

迪斯高年屆40歲仍然為國效力，帶領波斯尼亞殺入2026世界盃決賽周。（Getty Images）

效力曼城時，迪斯高縱使再失意，在2014年也發生了一件人生最難忘的事。本文開初時曾經說過，薩拉熱窩曾經多次發生牽連全球的重大事件。巧合地，很多事情都發生在4字尾的年份，在1914年薩拉熱窩暗殺事件中，奧匈帝國王儲費迪南大公夫婦被殺成為了第一次世界大戰的導火線；1984年，薩拉熱窩又展現了象徵和平的一面，舉辦了冬季奧運。

一次大戰爆發一百年後的2014年，波斯尼亞立國以來首次打入世界盃決賽周，也是在今屆之前唯一一次，當時迪斯高28歲，正值當打之年的他在對伊朗的第三輪分組賽攻入一球助球隊贏波，可惜首兩場比賽不敵阿根廷和尼日利亞，首戰世盃的波斯尼亞未能躋身淘汰賽。然後再戰世盃的願望，一等就12年，今年迪斯高已40歲了。

十二年前的世盃，迪斯高是28歲的當打前鋒，今屆決賽周舉行時已成40歲老將。（Getty Images）

將近退休的迪斯高，今屆世盃與上屆不同之處除了年齡，也多了一個在薩拉熱窩大學攻讀的體育管理學位，希望為退役後的生活鋪路，將來可以轉型擔任球隊體育總監或其他行政工作。但40歲之齡的他，仍能在3月的歐洲區外圍賽附加賽入波助球隊出線決賽周，兼成為連續第二十年為國家隊入球的波斯尼亞球員。自2009年兩輪與比利時的世盃外圍賽過後，當時攻入3球的迪斯高被球迷讚譽為「波斯尼亞鑽石」，這顆鑽石雖年事已高，仍然展現出鑽石恆久遠的堅硬特質。當年香港球迷的一句創意爆棚的金句，足以形容波斯尼亞人對他的愛戴：

「萬般皆下品，唯有迪斯高！」

就是這一頭，迪斯高將波斯尼亞頂入外圍賽附加賽決賽，再用12碼淘汰了意大利躋身世界盃決賽周。（Getty Images）

2014年與2026年的波斯尼亞，唯有11號前鋒不變：

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