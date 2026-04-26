亞冠精英盃｜吉達艾阿里少打一人　加時1球挫町田澤維亞成功衛冕

亞冠精英盃於本港時間周日（26日）凌晨上演決賽，主場出戰爭衛冕的沙特阿拉伯班霸吉達艾阿里，縱使下半場有球員被逐下要十人應戰，但法定時間仍然守和對手日職代表町田澤維亞。加時後更由艾布拉簡入波，以1球擊敗對手「冧莊」冠軍。



日本代表町田澤維亞8強及4強，先後以1：0擊敗伊蒂哈德及沙比阿爾阿里晉級決賽，而沙特代表吉達艾阿里，8強先淘汰柔佛DT，再於4強以2：1反勝另一日本代表神戶勝利船晉級。

2025/26亞冠精英盃決賽，沙特球隊吉達艾阿里加時後1：0擊敗日本代表町田澤維亞捧盃，成功衛冕。（Getty Images）

今屆8強至決賽賽事仍然採取賽會制，於沙特阿拉伯舉行，決賽球場就是吉達艾阿里的主場。這支沙特豪門佔天時地利人和下，加上擁有艾雲東尼、馬列斯及基斯爾等曾效力歐洲球會的名將，所以有開賽頭一小時都形勢佔優，但加連奴及美列迪美羅的攻勢都先後無功而還。

2025/26亞冠精英盃決賽，沙特球隊吉達艾阿里加時後1：0擊敗日本代表町田澤維亞捧盃，成功衛冕。（Getty Images）

戰至下半場13分鐘，吉達艾阿里左閘薩卡里亞賀沙維用頭頂向對手向對方報復，被球證直接出示紅牌趕離場。

2025/26亞冠精英盃決賽，吉達艾阿里後備艾布拉簡加時6分鐘射入奠勝球。（Getty Images）

首度參加亞冠精英盃就打入決賽的町田澤維亞在人數佔優下積極反撲，惟攻勢頗為單調，埋門亦未能攻破對方隊長艾度亞文迪十指關，最終雙方法定時間互交白卷要加時再戰。期間吉達艾阿里後備穆罕默德阿杜拉文，亦在場邊因不滿球證判決被紅牌逐離場。

2025/26亞冠精英盃決賽，沙特球隊吉達艾阿里加時後1：0擊敗日本代表町田澤維亞捧盃，成功衛冕。（Getty Images）

到加時6分鐘，吉達艾阿里由後備上陣的中場艾布拉簡把握門前混戰射入，最終憑此入球捧走冠軍。亞冠盃自2024年改制為亞冠精英盃之後，兩屆賽事都由吉達艾阿里掄元。