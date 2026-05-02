英冠煞科｜葉士域治重返英超　域斯咸失附加賽資格無緣四連升

英冠聯賽今日（2日）煞科，12場賽事同時開賽，除了早已篤定成為冠軍兼取得直接升班資格的高雲地利外，另外一個直接升班位置花落誰家是焦點所在。

最終葉士域治以一場勝仗，壓過同時贏波的米禾爾取得亞軍直升英超。米禾爾則與修咸頓、米杜士堡及侯城踢附加賽爭奪最後一個升班席位。

至於神奇球隊域斯咸則在最後一仗僅能打和米杜士堡，將附加賽資格拱手讓予擊敗諾域治的侯城。



去季從英超降班的三支球隊，今季在英冠經歷了截然不同的命運。葉士域治最終得到亞軍，時隔一年就重返英超。修咸頓則以第四名晉身附加賽，將在準決賽遇上第五名的米杜士堡。李斯特城則兩連降，時隔18年再度跌落第三級聯賽。

葉士域治以英冠亞軍完成賽事，確定來季重返英超。（Getty Images）

至於備受關注的威爾斯球隊域斯咸，在2021年獲《死侍》男星賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）及美國演員洛麥艾漢尼（Rob McElhenney）收購後，近3年3度升班，惟今場最後一戰，域斯咸僅能在主場2：2賽和米杜士堡；同一時間侯城則贏諾域治2：1，域斯咸排名跌至第七，宣告四連升夢碎，無緣創造4年內從全國聯賽到英超的超級奇蹟。

葉士域治以英冠亞軍完成賽事，確定來季重返英超，球迷湧入球場草地慶祝。（Getty Images）

英冠升班附加賽形勢：

(3) 米禾爾 對 侯城 (6)

(4) 修咸頓 對 米杜士堡 (5)



*括號內為聯賽排名



（Getty Images）

順帶一提，今季是最後一季英冠附加賽以此模式進行。下季英冠附加賽將會進行改制並擴大規模至3輪比賽，聯賽第3及第4名會直接進入到附加賽準決賽，第5至8名先進行一輪比賽，勝方再進入到準決賽，然後再有決賽。

（Getty Images）

降落甲組的球隊則為牛津聯、李斯特城和錫周三。其中包尾的錫周三主場2：1擊敗西布朗，憑藉這場煞科戰勝利全取3分，積分由-3分變回0分，以0分結束今季英冠旅程，避過負分恥辱。

（Getty Images）

錫周三在今季中因進入破產保護程序被扣12分，之後又因違反財務規定被追加扣6分，總計被扣18分，一早確定降班，但在煞科日之前球會完成所有權轉讓，由Arise Capital Partners接管球隊，賽會亦確認錫周三已滿足退出破產保護程序的相關要求，並決定不再追加15分罰分。