小朋友老友記同享七欖樂　球迷變身彩繪義工　馬會以盛事連繫社區

香港國際七人欖球賽（七欖）已經邁入五十周年，每年都為香港點燃熾熱的氣氛，而且這項盛事不只是「球迷限定」。香港賽馬會連續五年成為官方社區合作夥伴，把七欖推展到不同的社群，透過支持賽馬會社區七人欖球計劃（馬會社區計劃），讓初接觸欖球的小學生以及第一次到啟德主場館的「老友記」，可以現場欣賞世界級球員獻技，感受賽事的激情與熱血；一眾小球員更有機會踏上主場館草地上進行表演賽；還有馬會義工們在球迷村以彩繪及音樂將歡樂帶給現場觀眾。



攝影：黃寶瑩



馬會社區計劃受惠學生方敬仁在七欖球迷村大玩欖球體驗遊戲。

小學生方敬仁：首次親臨七欖盛事，眼界大開

活潑好動的小五學生方敬仁，就讀於黃大仙天主教小學（賽馬會樂動人生計劃參與學校），剛接觸欖球不久的他，憑藉自身練習田徑的優勢，在球場上不時運用速度取分，獲得不少成功感，便逐漸對這項運動產生興趣，「欖球十分刺激，同時講求團隊精神，在場上需要判斷何時推進﹑何時傳球，還需要時間學習。」

透過馬會社區計劃，方敬仁與同學們今年第一次有機會現場觀賞七欖賽事，感覺十分興奮和眼界大開。他還到場外球迷村的馬會攤位，大玩欖球體驗遊戲，「閃避」多名對手後成功達陣得分，又跟可愛的雪特蘭小馬近距離接觸並拍照留念。

方敬仁與母親在七欖球迷村的馬會攤位近距離接觸雪特蘭小馬。

帶領方敬仁及多名受惠學生入場觀賞七欖的朱啟敏主任表示讓學生接觸新運動，對其成長具備正面影響。欖球在香港學校中相對較少接觸，透過馬會的推動，讓這項運動有機會走進校園。朱主任續指學校因爲參與了賽馬會樂動人生計劃，每周都有本地欖球員親臨指導小五及小六學生，從非撞式欖球起步，逐步讓學生了解更多欖球知識。「讓同學們接觸新運動是好事，連較文靜的同學參與欖球時也很投入，增加不少自信心，也變得更積極。」在觀賞七欖球賽前，計劃亦特別安排香港國際七人欖球賽大使姚錦成到校分享他的運動生涯，並向同學介紹欖球比賽的基本規則，幫助大家「做足功課」才觀看比賽，是擴闊眼界的大好機會。

方敬仁第一次在啟德主場館觀賽。

小球員傅嚴楷：希望成為港隊球員

七欖賽事期間，首兩天早上舉行了賽馬會小型欖球表演賽，讓約1500名4至11歲的小球員在啟德主場館獻技，體驗成為「明日之星」的滋味。穿上藍白色球衣傅嚴（Eugene），已經連續兩年參加表演賽。他自四歲起接觸欖球，與其他小孩在場上奔跑追逐，為他帶來不一樣的感覺，亦令他自此愛上這項運動。雖然欖球是一項對抗性的運動，球場上身體接觸多，受傷無可避免，但他毫無懼怕，「打欖球可以鍛煉身體，在對抗中訓練自己變得更強壯」。

今年Eugene再次踏上主場館的草地，形容場地「好宏偉，與平時比賽很不同」。由於落場時間有限，所以他格外珍惜在場上每一分每一秒。Eugene更因這次經歷，燃起繼續打欖球的決心，他期待說：「希望未來披上港隊球衣在啟德打波」。

傅嚴楷（Eugene）參與賽馬會小型欖球表演賽，踏上啟德主場館的草地。

Eugene瞻前顧後「滿場飛」，串連球隊的進攻，被對手攔截時奮力擺脫。

「老友記」高朋：年紀大都可以見識世界

別以為體育大賽是年輕人專利，看台上還有68歲的高朋：「第一次去啟德主場館及參與七欖，看了港隊的賽事，氣氛非常熱烈」。

馬會社區計劃受惠者高朋第一次現場觀看七欖賽事。

高朋年輕時曾經踢足球，卻因一次受傷未有繼續。他坦言過往對欖球本來認識不多，直至早前參加賽馬會多元運動體驗日，體驗了包括欖球在內的五項運動，了解這項運動的基本玩法，更與其他「老友記」學會傳球。今次更有機會親身到場，他認為非常難得, 有興趣了解更多。

坐在看台上，高朋看到於體驗日認識的本地現役球證陳頌豪（Craig）正在場上執法，直言：「在大賽看到朋友的感覺好特別！」高朋認爲像他這種退休人士，離開職場後有點迷失，今次活動令他生活變得更多姿多彩，同時可以嘗試平日甚少接觸到的欖球，又可以強身健體，就算年紀大也可見識世界。

「老友記」高朋認為馬會社區計劃讓他退休後也可見識世界。

馬會彩繪隊義工郭苑婷：大家的笑容是做義工的推動力

啟德主場館外的球迷村氣氛同樣熱烈。馬會義工隊（CARE@hkjc）成員郭苑婷（Kitty）本身是七欖球迷，今次換個身份參與這盛事，她說：「就算在球迷村，球迷的話題離不開欖球，大家分享各自的愛隊，在場外也感受到場內的熱烈氣氛。」

加入馬會義工隊約兩年的郭苑婷（Kitty），今次於七欖擔任彩繪義工，為不同人士繪畫。

Kitty加入馬會義工隊大約兩年，期間參與過不同的義工活動，例如為長者派福袋、圖書回收、領養寵物等。今次七欖負責為球迷彩繪，有機會接觸到不同國籍、不同背景的人士，令她十分興奮。「好開心今次可以為球迷增添一點色彩，將彩繪當作他們的紀念品，同樣是回憶，每次看到他們的笑容，已經是對我的最好回報」。Kitty現時恆常參與義工活動，能夠幫助受惠者，她感受到施比受更有福，「這是我繼續做義工的推動力，自己不只是一個營營役役的上班族」。

香港賽馬會以官方社區合作夥伴身份，持續支持多元體育活動，推動全民運動，讓不同年齡及能力人士能透過各種方式體驗和參與國際體壇盛事。

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