英超特攻｜英足盃決賽　曼城鬥車路士搶先入波

曼城繼早前擊敗阿仙奴捧走聯賽盃後，周六則力爭今季第2項錦標足總盃，決賽對手將是車路士；「藍月亮」近況極佳，周中聯賽只派副選仍輕鬆取勝，今場志在必得。

（球賽編號：FB9699，5月16日 22:00開賽，Now 651台直播）



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「藍月亮」已連續4屆打入決賽，但近兩屆分別敗給曼聯及水晶宮，難怪周中收起了夏蘭特等主將。不過，在菲爾科頓中場穿針引線下，主場仍以3：0大炒水晶宮，近9場取得8勝1和，狀態一流，而且主力在周中休息，養精蓄銳，今仗可望看高一線。

曼城鋒將夏蘭特狀態回勇，近7次上陣攻入7球。（Getty Images）

車路士近況一般，只取得2勝1和7負，但兩場勝仗正是在足總盃取得，因而闖入決賽。「藍戰士」曾在2020至2022連續3季躋身足總盃決賽，但都鎩羽而歸。

高爾彭馬今季表現回落，聯賽只貢獻了3次助攻，也令車路士攻力減弱。（Getty Images）

曼城近13次面對車路士未嘗敗績，近5次交手亦取得4勝1和，而且這5場中，有4次先拔頭籌；因此今仗除可看好曼城捧盃外，也可博其先開紀錄。

澳職季後賽決賽由威靈頓鳳凰女足（左）與墨爾本城女足（右），兩軍賽前合照，先禮後兵。（Getty Images）

同日還有兩場決賽，分別是女子澳職季後賽決賽及亞冠2決賽。先說女子澳職，由墨爾本城女足與威靈頓鳳凰女足對壘，兩隊於常規賽戰績叮噹馬頭，分列首次席，但墨城女足近8次對鳳凰全勝，可以秤先。

C朗拿度效力艾納斯以來未嘗捧盃，今仗亞冠2決賽有望打破宿命。（Getty Images）

至於亞冠2決賽，則由C朗拿度效力的艾納斯主場迎擊大阪飛腳；C朗有祖奧菲歷斯、沙迪奧文尼及京士利高文等星級隊友支援，實力遠超飛腳，今仗可吼C朗投身沙特聯賽後，首嘗捧盃滋味。

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