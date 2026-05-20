世界盃2026賽程｜48隊球員名單+分組到決賽104場賽程/時間表一覽

2026年世界盃（FIFA World Cup 2026）共有48支國家隊參加，是歷史上規模最大一屆，巴西、德國、英格蘭、法國等奪冠熱門，將雲集美國、加拿大和墨西哥，爭做2026世界盃冠軍盟主。

本文整合今屆世界盃賽制、A組至L組的分組及參賽球隊的球員名單、世界排名等資料，並有由分組賽到決賽的104場完整賽程/時間表。以上資料將隨球隊及FIFA官方公佈而持續更新。



世界盃2026｜賽制

48支球隊分為12個小組（A組至L組），每組4隊合演分組賽，每個小組頭兩名及8支最佳第三名球隊將晉級32強，此後以單淘汰形式決出冠軍。整個世界盃共有104場賽事，參賽隊數及比賽數目，均是歷屆最多。

世界盃2026｜104場完整賽程／時間表

世界盃2026｜A組賽程及球員名單

世界盃2026｜A組賽程／時間表 日期 時間 賽事 6月12日（五） 凌晨03:00 墨西哥Vs南非 6月12日（五） 早上10:00 韓國Vs捷克 6月19日（五） 凌晨00:00 捷克Vs南非 6月19日（五） 早上9:00 墨西哥Vs韓國 6月25日（四） 凌晨2:00 墨西哥Vs捷克 6月25日（四） 凌晨2:00 韓國Vs南非 註：以上為香港日期及時間

今屆世界盃揭幕戰由主辦國之一墨西哥鬥南非，將於香港時間6月12日凌晨3時舉行。

墨西哥擁有主場之利，比其他球隊熟習氣候及場地環境；韓國陣中不乏旅歐球員，快速反擊勢成重要戰術；捷克延續傳統歐洲球風，定位球及高空爭奪具有特點；南非的踢法相對注重體能與對抗。本組整體實力分佈相對平均，如何在防守中尋求突破，或是各隊爭取晉級的關鍵。

世界盃2026韓國｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026墨西哥｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程（稍後更新）

世界盃2026南非｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程（稍後更新）

世界盃2026捷克｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程（稍後更新）

世界盃2026｜B組賽程及球員名單

世界盃2026｜B組賽程／時間表 日期 時間 賽事 6月13日（六） 凌晨3:00 加拿大Vs波斯尼亞 6月14日 (日) 凌晨3:00 卡塔爾Vs瑞士 6月19日 (五) 凌晨3:00 瑞士Vs波斯尼亞 6月19日 (五) 早上6:00 加拿大Vs卡塔爾 6月25日 (四) 早上8:00 加拿大Vs瑞士 6月25日 (四) 早上8:00 波斯尼亞Vs卡塔爾 註：以上為香港日期及時間

加拿大作為主辦國之一，近年陣容逐步年輕化；瑞士防守組織嚴密，比賽節奏控制能力穩定；卡塔爾傳控踢法漸趨成型，面對不同對手的適應力有所提高；波斯尼亞具備東歐球隊注重身體對抗及高空優勢的特點，而且球迷更要珍惜老將迪斯高的上陣機會，睇一場少一場。

世界盃2026加拿大｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程（稍後更新）

世界盃2026波斯尼亞｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程（稍後更新）

世界盃2026卡塔爾｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程（稍後更新）

世界盃2026瑞士｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程（稍後更新）

世界盃2026｜C組賽程及球員名單

世界盃2026｜C組賽程／時間表 日期 時間 賽事 6月14日 (日) 早上6:00 巴西Vs摩洛哥 6月14日 (日) 早上9:00 海地Vs蘇格蘭 6月20日 (六) 早上6:00 蘇格蘭Vs摩洛哥 6月20日 (六) 早上8:30 巴西Vs海地 6月26日 (五) 凌晨2:00 巴西Vs蘇格蘭 6月26日 (五) 凌晨2:00 摩洛哥Vs海地 註：以上為香港日期及時間

巴西球員個人技術及進攻創造力出眾，有機會力爭闊別24年的世界盃冠軍；摩洛哥近年在國際賽場展現穩健的防守反擊，防線組織與反擊速度已證明其競爭力；蘇格蘭具備對抗性與戰術紀律，中場壓迫有一定強度；海地的大賽經驗及戰術細節，相信面對較大考驗。

世界盃2026巴西｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026摩洛哥｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程（稍後更新）

世界盃2026海地｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程（稍後更新）

世界盃2026蘇格蘭｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程（稍後更新）

世界盃2026｜D組賽程及球員名單

世界盃2026｜D組賽程／時間表 日期 時間 賽事 6月13日 (六) 早上9:00 美國Vs巴拉圭 6月14日 (日) 中午12:00 澳洲Vs土耳其 6月20日 (六) 凌晨3:00 美國Vs澳洲 6月20日 (六) 早上11:00 土耳其Vs巴拉圭 6月26日 (五) 早上8:00 美國Vs土耳其 6月26日 (五) 早上8:00 澳洲Vs巴拉圭 註：以上為香港日期及時間

本組四隊實力接近。美國擁有主場優勢，陣中多名球員有歐洲聯賽經驗；土耳其球風機動，球員個人技術與中場組織能力不俗；澳洲以整體配合及防守反擊見稱，身體對抗與高空防禦能力穩定；巴拉圭防守特質不錯，擅長破壞對手進攻節奏並伺機反擊。

世界盃2026澳洲｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程（稍後更新）

世界盃2026土耳其｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程（稍後更新）

世界盃2026美國｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程（稍後更新）

世界盃2026巴拉圭｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程（稍後更新）

世界盃2026｜E組賽程及球員名單

世界盃2026｜E組賽程／時間表 日期 時間 賽事 6月15日 (一) 凌晨1:00 德國Vs庫拉索 6月15日 (一) 早上7:00 科特迪瓦Vs厄瓜多爾 6月21日 (日) 凌晨4:00 德國Vs科特迪瓦 6月21日 (日) 早上8:00 厄瓜多爾Vs庫拉索 6月27日 (六) 凌晨2:00 德國Vs厄瓜多爾 6月27日 (六) 凌晨2:00 科特迪瓦Vs庫拉索 註：以上為香港日期及時間

德國目前戰術偏向控球與快速轉換，整體配合流暢；厄瓜多爾體能充沛，適應高強度及高節奏比賽的能力較佳；科特迪瓦擁有非洲球隊特有的身體質素與速度，部分球員個人能力不俗；庫拉索首戰世界盃，缺乏大賽經驗。

世界盃2026德國｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程（稍後更新）

2026世界盃庫拉索｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程（稍後更新）

世界盃2026科特迪瓦｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程（稍後更新）

世界盃2026厄瓜多爾｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程（稍後更新）

世界盃2026｜F組賽程及球員名單

世界盃2026｜F組賽程／時間表 日期 時間 賽事 6月15日 (一) 凌晨4:00 荷蘭Vs日本 6月15日 (一) 早上10:00 瑞典Vs突尼西亞 6月21日 (日) 凌晨1:00 荷蘭Vs瑞典 6月21日 (日) 中午12:00 突尼西亞Vs日本 6月27日 (六) 早上8:00 荷蘭Vs突尼西亞 6月27日 (六) 早上8:00 日本Vs瑞典 註：以上為香港日期及時間

荷蘭注重攻守平衡，防線架構相對完整；日本強調整體傳控與機動性，短傳配合與戰術紀律是其核心競爭力；瑞典近年將北歐的身體對抗優勢與現代化踢法結合，具備一定的衝擊力；突尼西亞防守組織佳，其穩守突擊的踢法勢將考驗同組對手的破局能力。

世界盃2026瑞典｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026荷蘭｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程（稍後更新）

世界盃2026日本｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程（稍後更新）

世界盃2026突尼西亞｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程（稍後更新）

世界盃2026｜G組賽程及球員名單

世界盃2026｜G組賽程／時間表 日期 時間 賽事 6月16日 (二) 凌晨3:00 比利時Vs埃及 6月16日 (二) 早上9:00 伊朗Vs新西蘭 6月22日 (一) 凌晨3:00 比利時Vs伊朗 6月22日 (一) 早上9:00 新西蘭Vs埃及 6月28日 (日) 凌晨2:00 比利時Vs新西蘭 6月28日 (日) 凌晨2:00 伊朗Vs埃及 註：以上為香港日期及時間

G組融合四個大洲的不同風格，比利時的控球組織、埃及的突擊、伊朗的嚴密防守與新西蘭的體力化踢法，將令各場對決充滿戰術博弈的空間。

世界盃2026比利時｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程（稍後更新）

世界盃2026埃及｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程（稍後更新）

世界盃2026伊朗｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程（稍後更新）

世界盃2026新西蘭｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程（稍後更新）

世界盃2026｜H組賽程及球員名單

世界盃2026｜H組賽程／時間表 日期 時間 賽事 6月16日 (二) 0:00 西班牙Vs佛得角 6月16日 (二) 6:00 沙特阿拉伯Vs烏拉圭 6月22日 (一) 0:00 西班牙Vs沙特阿拉伯 6月22日 (一) 6:00 烏拉圭Vs佛得角 6月28日 (日) 8:00 西班牙Vs烏拉圭 6月28日 (日) 8:00 沙特阿拉伯Vs佛得角 註：以上為香港日期及時間

西班牙維持傳統的傳控踢法，中場控制力強；烏拉圭硬朗狂野，鋒線把握力與防守硬度兼備；沙特阿拉伯近年改善戰術組織，球員適應大賽節奏及抗壓能力逐漸增強；佛得角是同組大賽經驗最少一隊，牌面無疑較弱。

世界盃2026西班牙｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程（稍後更新）

世界盃2026佛得角｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程（稍後更新）

世界盃2026沙特阿拉伯｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程（稍後更新）

世界盃2026烏拉圭｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程（稍後更新）

世界盃2026｜I組賽程及球員名單

世界盃2026｜I組賽程／時間表 日期 時間 賽事 6月17日 (三) 凌晨3:00 法國Vs塞內加爾 6月17日 (三) 早上6:00 伊拉克Vs挪威 6月23日 (二) 早上6:00 法國Vs伊拉克 6月23日 (二) 早上9:00 挪威Vs塞內加爾 6月29日 (一) 凌晨2:00 法國Vs挪威 6月29日 (一) 凌晨2:00 塞內加爾Vs伊拉克 註：以上為香港日期及時間

法國陣容齊整，三線實力均衡；塞內加爾發展較為成熟，球員兼具身體素質與歐洲聯賽的戰術意識；挪威擁有個人能力突出的進攻球員，具備在關鍵時刻轉化入球的潛力；伊拉克在亞洲區外圍賽中展現戰術紀律與韌性，但面對歐洲及非洲球隊必須有針對性部署。

世界盃2026法國｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026塞內加爾｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程（稍後更新）

世界盃2026伊拉克｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程（稍後更新）

世界盃2026挪威｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程（稍後更新）

世界盃2026｜J組賽程及球員名單

世界盃2026｜J組賽程／時間表 日期 時間 賽事 6月17日 (三) 早上9:00 阿根廷Vs阿爾及利亞 6月17日 (三) 中午12:00 奧地利Vs約旦 6月23日 (二) 早上2:00 阿根廷Vs奧地利 6月23日 (二) 中午12:00 約旦Vs阿爾及利亞 6月29日 (一) 早上8:00 阿根廷Vs約旦 6月29日 (一) 早上8:00 奧地利Vs阿爾及利亞 註：以上為香港日期及時間

阿根廷陣容具默契度高，戰術體系運作流暢；奧地利推行高位壓迫戰術，比賽節奏明快；阿爾及利亞擁有技術細膩的球員，中前場組織能力不俗；約旦倚重防守反擊與整體紀律，力求在穩守中尋找突破空間。

世界盃2026阿根廷｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程（稍後更新）

世界盃2026阿爾及利亞｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程（稍後更新）

世界盃2026奧地利｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程（稍後更新）

世界盃2026約旦｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程（稍後更新）

世界盃2026｜K組賽程及球員名單

世界盃2026｜K組賽程／時間表 日期 時間 賽事 6月18日 (四) 凌晨1:00 葡萄牙Vs剛果民主共和國 6月18日 (四) 早上10:00 烏茲別克Vs哥倫比亞 6月24日 (三) 凌晨2:00 葡萄牙Vs烏茲別克 6月24日 (三) 早上6:00 哥倫比亞Vs剛果民主共和國 6月30日 (二) 凌晨2:00 葡萄牙Vs哥倫比亞 6月30日 (二) 凌晨2:00 烏茲別克Vs剛果民主共和國 註：以上為香港日期及時間

葡萄牙戰術選擇豐富，整體實力相對穩健；哥倫比亞在南美區外圍賽表現平穩，球員具備良好的突破能力；烏茲別克近年在亞洲區賽事中展現實力，中場組織具備條理；剛果民主共和國踢法相對直接，依賴球員的體能優勢與前場衝擊力。

世界盃2026葡萄牙｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026剛果民主共和國｜足球排名+球隊球員名單陣容+最新賽程（稍後更新）

世界盃2026烏茲別克｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程（稍後更新）

世界盃2026哥倫比亞｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程（稍後更新）

世界盃2026｜L組賽程及球員名單

世界盃2026｜L組賽程／時間表 日期 時間 賽事 6月18日 (四) 凌晨4:00 英格蘭Vs克羅地亞 6月18日 (四) 早上7:00 加納Vs巴拿馬 6月24日 (三) 早上9:00 英格蘭Vs加納 6月24日 (三) 中午12:00 巴拿馬Vs克羅地亞 6月30日 (二) 早上8:00 英格蘭Vs巴拿馬 6月30日 (二) 早上8:00 加納Vs克羅地亞 註：以上為香港日期及時間

英格蘭陣容完整，球員普遍處於當打之年，整體攻守與戰術執行相對平穩；克羅地亞大賽經驗豐富，中場控制力與比賽節奏把握依然有效；加納的年輕球員具備速度與爆發力，防守反擊具一定威脅；巴拿馬宜以穩守為主，依靠防線緊湊度與團隊協作應對不同對手。

世界盃2026英格蘭｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程（稍後更新）

世界盃2026克羅地亞｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程（稍後更新）

世界盃2026加納｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程（稍後更新）

世界盃2026巴拿馬｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程（稍後更新）

世界盃2026｜淘汰賽32強賽程

世界盃2026｜32強賽程／時間表 日期 時間 對賽（待定） 6月29日（一） 凌晨3:00 32強 6月30日（二） 凌晨1:00 32強 6月30日（二） 凌晨4:30 32強 6月30日（二） 早上9:00 32強 7月1日（三） 凌晨1:00 32強 7月1日（三） 凌晨5:00 32強 7月1日（三） 早上9:00 32強

世界盃2026｜32強賽程 日期 時間 對賽（待定） 7月2日（四） 凌晨0:00 32強 7月2日（四） 凌晨4:00 32強 7月2日（四） 早上8:30 32強 7月3日（五） 凌晨3:00 32強 7月3日（五） 早上7:00 32強 7月3日（五） 早上11:00 32強 7月4日（六） 凌晨2:00 32強 7月4日（六） 早上6:00 32強 7月4日（六） 早上9:30 32強

世界盃2026｜淘汰賽16強賽程

世界盃2026｜16強賽程／時間表 日期 時間 對賽（待定） 7月5日（日） 凌晨1:00 16強 7月5日（日） 凌晨5:00 16強 7月6日（一） 凌晨4:00 16強 7月6日（一） 早上8:00 16強 7月7日（二） 凌晨3:00 16強 7月7日（二） 早上8:00 16強 7月8日（三） 凌晨0:00 16強 7月8日（三） 早上4:00 16強

世界盃2026｜淘汰賽8強賽程

世界盃2026｜8強賽程／時間表 日期 時間 對賽（待定） 7月10日（五） 凌晨4:00 8強 7月11日（六） 凌晨3:00 8強 7月12日（日） 凌晨5:00 8強 7月12日（日） 早上9:00 8強

世界盃2026｜淘汰賽4強、季軍戰及決賽賽程