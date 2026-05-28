世界盃2026免費直播19場熱身賽　日本英格蘭巴西阿根廷法國登場

撰文：普利森
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世界盃2026將於香港時間6月12日開賽，48支決賽周隊伍將在世界盃前最後兩周參與各場熱身賽，包括日本、英格蘭、葡萄牙、阿根廷、巴西及法國等，Now TV 630台將免費直播19場熱身賽。

世界盃2026賽程｜48隊球員名單+分組到決賽104場賽程/時間表一覽

世界盃2026免費直播19場熱身賽（以下為香港時間）

日期

時間

賽事

直播

5月30日（六）

晚上8:00

蘇格蘭Vs庫拉索

630台免費直播及618台

5月31日（日）

早上9:00

韓國Vs千里達及托巴哥

晚上6:26

日本Vs冰島

晚上9:00

瑞士Vs約旦

世界盃2026免費直播19場熱身賽（以下為香港時間）

日期

時間

賽事

直播

6月2日（二）

凌晨1:00

挪威Vs瑞典

630台免費直播及618台

6月3日（三）

凌晨0:00

克羅地亞Vs比利時

6月4日（四）

凌晨2:45

荷蘭Vs阿爾及利亞

618台

早上9:00

韓國Vs薩爾多瓦

630台免費直播及618台

6月5日（五）

凌晨1:00

瑞典Vs希臘

凌晨3:10

法國Vs科特迪瓦

618台

世界盃2026免費直播19場熱身賽（以下為香港時間）

日期

時間

賽事

直播

6月6日（六）

晚上9:00

比利時Vs突尼西亞

630台免費直播及618台

6月7日（日）

凌晨1:45

葡萄牙Vs智利

凌晨4:00

英格蘭Vs新西蘭

618台

早上6:00

巴西Vs埃及

630台免費直播及619台

早上8:00

阿根廷Vs洪都拉斯

618台

世界盃2026免費直播19場熱身賽（以下為香港時間）

日期

時間

賽事

直播

6月9日（二）

早上10:00

西班牙Vs秘魯

630台免費直播及618台

6月10日（三）

早上8:30

阿根廷Vs冰島

6月11日（四）

凌晨3:45

葡萄牙Vs尼日利亞

凌晨4:00

英格蘭Vs哥斯達黎加

618台

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