世界盃2026免費直播19場熱身賽　日本英格蘭巴西阿根廷法國登場

世界盃2026將於香港時間6月12日開賽，48支決賽周隊伍將在世界盃前最後兩周參與各場熱身賽，包括日本、英格蘭、葡萄牙、阿根廷、巴西及法國等，Now TV 630台將免費直播19場熱身賽。



世界盃2026賽程｜48隊球員名單+分組到決賽104場賽程/時間表一覽

世界盃2026免費直播19場熱身賽（以下為香港時間） 日期 時間 賽事 直播 5月30日（六） 晚上8:00 蘇格蘭Vs庫拉索 630台免費直播及618台 5月31日（日） 早上9:00 韓國Vs千里達及托巴哥 晚上6:26 日本Vs冰島 晚上9:00 瑞士Vs約旦

世界盃2026免費直播19場熱身賽（以下為香港時間） 日期 時間 賽事 直播 6月2日（二） 凌晨1:00 挪威Vs瑞典 630台免費直播及618台 6月3日（三） 凌晨0:00 克羅地亞Vs比利時 6月4日（四） 凌晨2:45 荷蘭Vs阿爾及利亞 618台 早上9:00 韓國Vs薩爾多瓦 630台免費直播及618台 6月5日（五） 凌晨1:00 瑞典Vs希臘 凌晨3:10 法國Vs科特迪瓦 618台

世界盃2026免費直播19場熱身賽（以下為香港時間） 日期 時間 賽事 直播 6月6日（六） 晚上9:00 比利時Vs突尼西亞 630台免費直播及618台 6月7日（日） 凌晨1:45 葡萄牙Vs智利 凌晨4:00 英格蘭Vs新西蘭 618台 早上6:00 巴西Vs埃及 630台免費直播及619台 早上8:00 阿根廷Vs洪都拉斯 618台